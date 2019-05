A utos kritisch testen, Missstände aufdecken, wertvolle Tipps geben, mit Managern und Auto-Designern Interviews führen – Motorjournalismus ist für viele ein Traumjob. Und bei AUTO BILD kann er wahr werden. Wir suchen eine neue Volontärin oder einen neuen Volontär. Die nächste 24-monatige Ausbildung beginnt am 1. Januar 2020. An Deutschlands fortschrittlichster Journalistenschule, der renommierten Axel Springer Akademie in Berlin – und bei uns in den Redaktionsräumen mitten in Hamburg.

Fundierte Ausbildung zum kritischen Journalisten

Spannender Redaktionsalltag: Fahren, messen,

kritisch sein – Autotests sind unser Herzstück. Mindestalter von 18 Jahren gibt es keine Zulassungsbeschränkungen. Aber Achtung! Dieser Job bedeutet mehr als Auto fahren und darüber schreiben. Unsere Volontäre erhalten nicht nur 1400 Euro Ausbildungsbeihilfe pro Monat, sondern auch eine fundierte Ausbildung zum kritischen, unabhängigen (Motor-)Journalisten. Dafür erwarten wir neben einem generellen Interesse an Autos, Technik, Mobilität und Umwelt auch Schreibtalent und Leidenschaft für den Journalismus. Und die Bereitschaft, diesen großartigen Job von der Pike auf lernen zu wollen. Unsere Ausbildung hat einen klaren Crossmedia-Schwerpunkt (Online, Print, TV, Video, Audio, Social Media). In Kursen lernen Volontäre bei den renommiertesten Dozenten und den erfahrensten Journalisten. Also los! Jetzt bewerben.

Bis zum 1. Juni 2019 online bewerben!