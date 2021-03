Bauzeit: 2008 bis 2017

Motoren: 136 PS (D3) bis 306 PS (T6)

Preis: ab 8500 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2008): 5 Sterne

XC60

Fahren zur Nebensache werden lassen. Denn der hohe Antriebskomfort garantiert entspanntes Cruisen. Optimal mit einem der Fünfzylinder-Diesel, mit denen die Verwöhnfederung am besten zur Geltung kommt.Sportfahrer werden imweniger froh:, die Lenkung arbeitet verzögert, wie das bei Volvo üblich ist. Macht nichts. In dieser Wagenklasse zählt bester Komfort, weniger Dynamik oder optimale Geländetauglichkeit. Ein XC60 D4 mit Frontantrieb, der bei AUTO BILD zum Dauertest über 100.000 Kilometer antrat, wurde schnell zum heiß umkämpften Wunschkandidaten für die nächste Dienstreise. Zumal er immer ankam. Am Ende erhielt er ohne jeden Aussetzer die Note 1.Hypernervöse Technik wie fiepende Einparksensoren, die bei Regen losgehen, zudem ruckartig schaltende Automatikgetriebe, zickende Navis. Hier hilft das Aufspielen neuer Software. Bekannt wurden vereinzelt auch Motorschäden der 205-PS-Dieselmaschine. Allgemein kann es zukommen. Dazu gab es 2010 einen Rückruf. Ebenso zu lockeren Schaltgestängen (2010), zum Ausfall der Servolenkung (2011), zur Spannvorrichtung des Aggregateriemens am Fünfzylinder-Diesel (2014) sowie zum vorzeitigen Lösen der elektrischen Handbremse (2015).