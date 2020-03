VW Atlas Cross Sport 2.0 TSI AWD: Fahrbericht

Mitist die neue Atlas-Variante ein Stück kürzer und mit der hinter der zweiten Sitzreiheetwas dynamischer gezeichnet. Damit, und ein wenig Laderaum geht verloren. Eine enge Höhle sieht jedoch anders aus: Da Vorderwagen und vor allem der Radstand unverändert bleiben, ist der. Und wer die Rücksitzlehnen komplett umklappt, kann gigantischenutzen. Mit dem Start des Atlas Cross Sport bekommt die Atlas-Familie einemit sichtbaren Änderungen an Front, Heck und Schürzen. Nichts geändert hat sich an den beiden verfügbaren Motorvarianten. Wahlweise stehen ein zwei Liter großermit(175 kW) und einmit(203 kW) zur Verfügung. Der deutlich moderne 2,5-Liter-V6 mit Turboaufladung bleibt dem anspruchsvolleren Chinamarkt vorbehalten, wo der Atlas als nahezu baugleicher Teramont unterwegs ist. Europa schaut bisher noch in die Röhre, ein Marktstart des Atlas hierzulande ist wohl kein Thema.

Fast unschlagbar und damit für amerikanische Kunden sehr attraktiv ist der Preis des Atlas Cross Sport, der inklusive, LED-Scheinwerfern, Regensensor,, WLAN und verschiedenenalsbeiliegt. Selbst in Komplettausstattung mit dem empfehlenswerten Allradantrieb und dem beliebten Sechszylinder knackt dasso gerade die. Dafür gibt es unter anderem beheizte Ledersitze vorne und hinten, elektrische Heckklappe, Navigation,und neben einem breiten Angebot von Assistenzsystemen allerhand sportlichen Zierrat, für den sich die Nordamerikaner ebenso erwärmen können wie die Kunden in Europa. Hier und da fasst man zwaran, doch das verbauteholt einiges heraus.

Fahrdynamisch gibt eszum normalen Atlas. Zwar hat der Cross Sport einen rund sieben Zentimeter kürzeren Überhang am Heck und spart so ein paar Kilogramm ein, zu spüren ist das aber nicht. Dasist speziell für den amerikanischen Markt ausgelegt und so ist der Cross Sport einmit echten. Die Abstimmung ist komfortabel, die Lenkung direkt genug undhalten sich in vertretbaren Grenzen. Aus Kosten- und Kundengründen gibt esmit einem entsprechenden Wankausgleich.