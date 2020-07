VW Caddy 2.0 TDI (2020): Test, Motor, Preis

E

rinnern Sie sich noch an den ersten? Mit rappeligem 50-PS-Diesel war der Pritschen-Golf 1 nur was für unerschrockene Freaks. Doch seit 1978 ist viel passiert, 2020 erscheint Caddy. Schon auf den ersten Blick wird klar: Es hat sich richtig was getan., mit dem er sich dieteilt. Angeblich ist kein einziges Teil der vierten Generation von 2015 übrig (die eigentlich nur ein gründliches Facelift des 3er von 2003 war).