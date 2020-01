Die Pkw-Version des Caddy zeigt sich auf diesem Teaserbild mit der Stoßstange des ID.3.

Es gibt auch ein neues Teaserbild von der Pkw-Variante. Darauf fällt vor allem die Frontschürze im ID.3 -Look auf – sie könnte ein Hinweis auf eine elektrifizierte Variante sein. Ansonsten wirkt das Design recht nah am neuen Golf 8 . Besonders der Grill mit der einzelnen Chromzierleiste, die durch das LED-Tagfahrlicht optisch weitergeführt wird, erinnert stark an den Golf. Auch der neue Caddy steht auf der MQB-Plattform, weiterhin sindDie kurze Version wächst leicht in Breite und Länge, wodurch sich auch ihr Radstand vergrößert. Laut VW gibt es für die Pkw-Variante das größte Panorama-Glasdach im Segment. Dank eines neuen Infotainmentsystems soll das Auto immer online sein – wahrscheinlich kommt also das neue MIB 3 zum Einsatz, das auch in ID.3 und Golf 8 zu finden ist. In den höheren Ausstattungslinien dürfte auch das digitale Cockpit die klassischen Rundinstrumente ersetzen. Außerdem verspricht VW viele neue Assistenzsysteme . Der Einstiegspreis des neuen Caddy wird wohl auf dem Niveau des Vorgängers bleiben: