die Berliner We Share-Flotte erweitern, Mitte 2020Im weiteren Verlauf des Jahres soll die ID.3-Flotte ausgebaut werden. Mit der wachsenden Flotte soll sich auch das Geschäftsgebiet vergrößern. Später soll das Angebot aufund auch aufausgedehnt werden. Weitere Städte sind in Planung – welche das sind, sagt VW noch nicht. Auch Nordamerika fasst VW ins Auge, teilte ein Unternehmenssprecher am 27. Juni 2019 mit. Der Start werde aber erst nach 2020 erfolgen.

We Share ("Wir teilen") funktioniert nach dem: Die Autos können ohne feste Stationen überall im Geschäftsgebiet angemietet und wieder abgestellt werden.werden die Fahrzeuge digital. Ab September werden drei Tagestarife zuangeboten, dann wird auch eine Registrierungsgebühr fällig.kann den Dienst nutzen., geladen werden die Autos mit. Sinkt der Ladestand unter ein bestimmtes Niveau, werden sie von VW an eine Ladestation gebracht. Kunden, die den Wagen selbst anschließen, winkt später ein Bonus. Eingebettet ist WeShare in die VW-Mobilitätsplattform We, zu der unter anderem We Park (Parkplatzvermittlung), We Charge (Ladehilfe) und We Experience (Tipps und Empfehlungen) gehören. Über die Anzahl der registrierten Benutzer in Berlin verrät We Share bislang nur, dass die Anzahl "sechsstellig" sei.