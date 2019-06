tefan Schmerbeck ist das Bindeglied zwischenund der. Die Forderung des Lobbyisten an die Entscheidungsträger in Berlin, damit es mit dervoran geht: "Wir müssen Laden zu einem Grundrecht machen." Wer heute eine Eigentumswohnung besitzt und eine Wallbox an seinem Tiefgaragenplatz installieren will, benötigt die Zustimmung der anderen Eigentümer. Da wird dann oft der Daumen gesenkt. Zu groß ist dieim ganzen Haus.

Doch diese Angst ist grundsätzlich unbegründet. Selbst bei einer Million E-Autos steigt derin Deutschland nur um rund ein halbes Prozent, wie Berechnungen der Netze BW GmbH klar zeigen. Die Strommenge ist nicht der entscheidende Flaschenhals, sondern diean sich. Das weiß auch der Autobauer. "Mit den heutigen Netzen werden wir nicht mehr in der Lage sein, diezu den E-Autos zu transportieren", sagt Karsten Miede, Leiter Dienstleistungen für E-Mobilität, VW Kraftwerk GmbH. Letztendlich muss diegenauso intelligent sein wie die Elektroautos. Und die sollen in Zukunft als rollende Speicher fungieren, die dieaufnehmen und bei Bedarf wieder ins Netz einspeisen können. "Das wird ein Epochenwechsel, wenn die Kunden mit Ihren Autos im Stand Geld verdienen", sagt Thorsten Nicklass, Geschäftsführer der("Electric Life").

Akku für zu Hause: In Zukunft soll der VW ID.3 seine Energie auch ins Stromnetz einspeisen können.

Beim, der 2020 startet, soll also konsequenterweise dasmöglich sein. In nicht allzu ferner Zukunft könnte der Stromer dann alsdienen. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von acht bis zehn Kilowattstunden pro Tag wäre eine Familie mit der 60-kWh-Batterie des VW ID.3 für einige Tage autark. Doch das Be- und Entladen setzt die Akkus unter Stress. Auch das will VW im Blick haben, die Batterien schonend behandeln und nicht komplett entleeren. Fürwill der niedersächsische Autobauer bis 2025 insgesamtinstallieren: an den Volkswagen-Standorten und bei den rund 3000 Händlern in allen größeren Städten. Manche der Säulen werden aber auch für die Allgemeinheit zugänglich sein. Und dann gibt es da ja auch noch dasnamens, bei dem die Wolfsburger mit BMW Daimler und Tesla zusammenarbeiten.