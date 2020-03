ie serienmäßigen 115 PS des Golf 3 GTI waren für Tuner schon immer ein Ansporn, aus dem schnellen VW mehr Leistung rauszukitzeln. Auch die 190 PS eines VR6 überzeugen heute nicht mehr. So diente die schlanke Karosse schon oft als Basis für krasse Umbauten. Ein besonders wildes Exemplar ist dieser Golvo, dem englische Tuner einen 2,3-Liter T5-Fünfzylinder einpflanzten, mit dem verstärkten Motorblock aus einer S60-Limousine. Damit die Kraft gut auf die Straße kommt, bauten sie auch gleich ein M58-Volvo-Getriebe und einen 4Motion-Anstriebsstrang von Audi /VW ein. In der ersten Ausbaustufe leistete das Allrad-Auto 720 PS, damit sprintete der Turbo-Golf auf dem GTI Spring Festival auf der Santa Pod-Rennstrecke in England 2019 die Viertelmeile (402,34 m) in unter zehn Sekunden. Hier ist das Video:

Doch das reichte dem Besitzer Joe Bristow noch nicht: Ein Precision SC6765 Turbo hievte die Leistung auf wuchtige 825 PS, die auf dem Prüfstand gemessen wurden. Mit E85-Benzin betankt, wird der flinke 1220-Kilo-Golf noch schneller, soll den Sprint von 0 auf 100 in unter drei Sekunden hinlegen! Und das, obwohl das rechtsgelenkte Auto mit voller Innenausstattung unterwegs ist, also nicht zur Gewichtsersparnis entkernt wurde. Schade nur, dass für diesen Umbau ein seltener Golf 3 VR6 als Basis herhalten musste. Wenigstens wurde dieser Golf so zu einem einzigartigen, rekordverdächtigen Umbau. Wer schnelle VW auf der Sprintgeraden erleben will: In diesem Jahr findet das GTI Spring Festival auf dem Santa Pod Raceway am 19. April 2020 statt.