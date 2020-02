Der perlweiße Lack macht die roten GTI-Insignien auffälliger. Den 8er-GTI gibt es nur noch als Dreitürer.

Golf 7 GTI

GTI

Golf 8 GTI

Derwird vom EA888 genannten Turbo-Vierzylinder mit zwei Litern Hubraum angetrieben.Das angebotene Exemplar ist ein Handschalter, der den Sprint von 0 auf 100 km/h in 6,5 Sekunden erledigt. Das optionale DSG wäre mit 6,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h zwar schneller, bringt aber weniger Spaß. Dieses Exemplar scheint der typischezu sein: Der weiße Lack mit roten und schwarzen Akzenten erinnert an das Urmodell. Auch der Golfball-Schaltknauf und das Schottenkaro-Muster im Innenraum sind eine Hommage an den Urahn von 1976.Der ist im Alltag zwar weniger praktisch als der Fünftürer, dafür aber sportlicher: Denn er kommt mit einem Gewichtsvorteil von über 20 Kilogramm und einer dynamischeren Optik.