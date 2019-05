Vorstellung: Neues Bild zeigt Details im Golf-8-Cockpit

Die digitalen Instrumente gehen offenbar nahtlos in den zentralen Monitor über. Am linken Rand befindet sich demnach auch die Lichtbedieneinheit – als Teil des Display-Bereiches und damit in Zukunft höchstwahrscheinlich als Touch-Fläche ausgeführt. Unterhalb des Zentralmonitors sind die bereits in der Seat-Studie el-Born vorgestellten Touch-Slider für die Klimabedienung zu erkennen. Der Gangwahlhebel ist in der Illustration kaum als solcher wahrnehmbar und erinnert in Form und Größe an den des neuen Porsche 911. Grundsätzlich macht das Cockpit einen sehr reduzierten und modernen Eindruck. Der Armaturenträger scheint frei zu schweben – die Mittelkonsole schließt nach vorne mit einer großen Ablage ab. Mehrere Monate vor der großen Präsentation sind zwei neue, offizielle Teaser zum Golf 8 aufgetaucht: Die Bilder stammen von der VW-Jahreshauptversammlung und enthüllen erstmals Details aus dem Innenraum des neuen Golf. Auffällig:Am linken Rand befindet sich demnach auch die Lichtbedieneinheit – als Teil des Display-Bereiches und damit in Zukunft höchstwahrscheinlich als Touch-Fläche ausgeführt.Der Gangwahlhebel ist in der Illustration kaum als solcher wahrnehmbar und erinnert in Form und Größe an den des neuen Porsche 911. Grundsätzlich macht das Cockpit einen sehr reduzierten und modernen Eindruck. Der Armaturenträger scheint frei zu schweben – die Mittelkonsole schließt nach vorne mit einer großen Ablage ab.

Neben einem fast knopflosen Cockpit bekommt der Golf 8 offenbar ein neugestaltetes Multifunktionslenkrad. Front orientiert sich klar am kleinen Bruder Polo. Die Scheinwerfer werden zum Kühlergrill hin schmaler, behalten aber die Vieraugen-Optik und werden voraussichtlich weiter in den Kotflügel hineingezogen. Die Motorhaube geht sehr rundlich in den Frontgrill über. Außerdem könnte der Golf mit einem neuen VW-Logo an den Start gehen. Darüber wird schon länger spekuliert, beim Erlkönig scheinen die Buchstaben schmaler und die Schwarzflächen größer zu sein. Das zweite Bild ist eine Exterieur-Designskizze. Sie zeigt, was zuvor schon auf Erlkönigbildern zu erkennen war: Der Golf bleibt seiner Grundlinie treu. Die weit heruntergezogeneorientiert sich klar am kleinen Bruder. Diewerden zumhin schmaler, behalten aber die Vieraugen-Optik und werden voraussichtlich weiter in den Kotflügel hineingezogen. Diegeht sehr rundlich in den Frontgrill über. Außerdem könnte der Golf mit eineman den Start gehen. Darüber wird schon länger spekuliert, beim Erlkönig scheinen die Buchstaben schmaler und die Schwarzflächen größer zu sein.

Heck sind Parallelen zum T-Roc erkennbar. Die Rückleuchten wirken wie eine Mischung aus dem aktuellen Golf und dem Kompakt-SUV, anscheinend bekommen sie eine Leuchtgrafik mit vier einzelnen Punkten verpasst. Die Rücklichter erinnern an das 2017 präsentierte Mehr zum Interieur des Golf 8 gibt's im Kapitel Innenraum. Die Spiegel sind ebenfalls etwas rundlicher designt als beim Vorgänger. Amsind Parallelen zumerkennbar. Diewirken wie eine Mischung aus dem aktuellen Golf und dem Kompakt-SUV, anscheinend bekommen sie eine Leuchtgrafik mit vier einzelnen Punkten verpasst. Die Rücklichter erinnern an das 2017 präsentierte Leuchtenkonzept von Volkswagen . Die Messlatte für den neuen Golf liegt hoch, immerhin ist der aktuelle Golf 7 ähnlich zeitlos gestaltet wie die bis heute immer noch frisch wirkende vierte Generation. Deutlich größer fallen die Veränderungen im Cockpit aus.

Verzögerung: Golf 8 Premiere im Oktober 2019 (Update!)



Golf 8 soll noch im Oktober 2019 auf einem eigenen Event vorgestellt werden. Das berichtet "Insiderinformationen aus dem VW-Konzern. Ursprünglich sollte die Präsentation gemeinsam mit der Serienversion des VW ID Neo auf der IAA in Frankfurt stattfinden. Im Laufe der Zeit ergaben sich immer wieder widersprüchliche Aussagen was den Marktstart und die Präsentation des neuen Golfs angeht. Dersoll noch imauf einemvorgestellt werden. Das berichtet " Automotive News Europe " unter Berufung aufaus dem VW-Konzern. Ursprünglich sollte die Präsentation gemeinsam mit der Serienversion desauf derstattfinden. Im Laufe der Zeit ergaben sich immer wieder widersprüchliche Aussagen was den Marktstart und die Präsentation des neuen Golfs angeht.

Grundausstattung. Das berichtete "Papiere des VW-Konzerns. Demnach sollen ungelöste Entwicklungsprobleme dazu führen, dass zahlreiche technische Features erst später für den Golf 8 verfügbar seien. Laut Spiegel will VW den neuen Golf aber Ende 2019 auf den Markt bringen, damit der Kompaktwagen noch unter den 2019er-Bedingungen am NCAP-Crashtest teilnehmen kann, bevor ab Januar 2020 härtere Crashtest-Kriterien gelten. Denn bereits zuvor war bekannt geworden, dass Volkswagen den Golf unbedingt bis Ende 2019 vorstellen möchte, wenn nötig, vorerst nur mit einer. Das berichtete " Spiegel Online " und beruft sich dabei auf interne. Demnach sollen ungelöstedazu führen, dass zahlreiche technische Features erst später für den Golf 8 verfügbar seien. Laut Spiegel will VW den neuen Golf, damit der Kompaktwagen noch unter den 2019er-Bedingungen am NCAP-Crashtest teilnehmen kann, bevor ab Januar 2020 härtere Crashtest-Kriterien gelten.

Als Auslöser für die Verzögerung des Golf 8 werden nach AUTO BILD-Informationen technische Probleme beim Infotainment genannt. Damit sorgt ausgerechnet der größte Innovationspunkt beim Golf 8, der Modulare Infotainment-Baukasten (MIB), für Verspätung.

Design: Golf 8 wird flacher

Golf 8: Proportionen wie das aktuelle Modell, ähnlich viel Platz – kommt aber nur noch als Fünftürer. am Ende des dritten Quartals 2019 vom Band rollen. Demnach dürften die ersten Kundenfahrzeuge Anfang 2020 beim Händler stehen. In den neuen Golf investiert VW nach eigenen Angaben rund 1,8 Milliarden Euro. 80 Prozent der Zulieferer, die Komponenten für den Golf 8 fertigen, stehen schon beim Golf 7 unter Vertrag. Außerdem behält das VW-Stammwerk in Wolfsburg die Produktion des Golf. An der Front werden die Lufteinlässe verkleinert, die Blinker laufen wie Augenbrauen in die Kotflügel aus. Alles gelernt, aber trotzdem gestrafft und frisch. Alle Proportionen inklusive Heckpartie wirken wie alte Bekannte – kein Wunder, basiert der neue Golf 8 doch auf der nur leicht modifizierten Plattform "MQB Evo", auf der schon das aktuelle Modell steht. Die ersten Autos sollenvom Band rollen. Demnach dürften die ersten Kundenfahrzeuge Anfang 2020 beim Händler stehen. In den neuen Golf investiert VW nach eigenen Angaben rund 1,8 Milliarden Euro. 80 Prozent der Zulieferer, die Komponenten für den Golf 8 fertigen, stehen schon beim Golf 7 unter Vertrag. Außerdem behält das VW-Stammwerk in Wolfsburg die Produktion des Golf. An der Front werden die Lufteinlässe verkleinert, die Blinker laufen wie Augenbrauen in die Kotflügel aus. Alles gelernt, aber trotzdem gestrafft und frisch. Alle Proportionen inklusive Heckpartie wirken wie alte Bekannte – kein Wunder, basiert der neue Golf 8 doch auf der nur leicht modifizierten Plattform "", auf der schon das aktuelle Modell steht.

Innenraum: Neues Head-up-Display

Innenraum die Revolution ausgerufen. Vor allem die neue Mercedes A-Klasse mit ihrem riesigen Bildschirm hat gezeigt, dass die Veränderungen in der Autoindustrie jetzt schnell in Gang kommen. Daher bekommt auch der Golf serienmäßig eine große Anzeigefläche, die sich von der linken A-Säule bis zum Beifahrer zieht – das bestätigen offizielle Teaser. VW Golf 8 (2019) Erlkönig - Details Erwischt! Neue Bilder vom Golf 8 Zur Videoseite Große Sprünge bei den Abmessungen sind nicht drin. Die sind aber auch gar nicht nötig, denn der Golf passt schon jetzt wie ein gut eingetragener Sneaker. Um an der Verkaufsfront trotzdem genug Reize zu bieten und den Golf ins digitale Zeitalter zu entwickeln, haben die VW-Verantwortlichen imdie Revolution ausgerufen. Vor allem die neue Mercedes A-Klasse mit ihrem riesigen Bildschirm hat gezeigt, dass die Veränderungen in der Autoindustrie jetzt schnell in Gang kommen. Daher bekommt auch der Golf serienmäßig eine große Anzeigefläche, die sich von der linken A-Säule bis zum Beifahrer zieht – das bestätigen offizielle Teaser.

CES in Las Vegas einen Ausblick auf die nächste Generation des Modularen Infotainment-Baukastens (MIB) zeigte, war klar, dass das Exponat das Cockpit vom kommenden Golf 8 zumindest zum Teil vorwegnimmt. Je nach Ausstattungsniveau sind dort unterschiedlich große Bildschirme integriert – Vorbild ist hier der neue Touareg. Und natürlich Tesla: Die Amerikaner haben mit großen Touchscreens Knöpfe und Schalter aufs Altenteil geschickt. Volkswagen geht beim Golf noch einen ganzen Schritt weiter. Auf der Zeichnung ist gut zu erkennen. dass das Head-up-Display auf eine erstaunliche Größe wächst und fast den kompletten Raum der Windschutzscheibe vor dem Fahrer einnimmt. So können im Navigationsmodus etwa Pfeile direkt auf die Straße gespiegelt oder wie bei einem Reiseführer Hinweise zu Gebäuden angezeigt werden. Als Volkswagen Anfang 2017 auf derin Las Vegas einen Ausblick auf die nächste Generation des(MIB) zeigte, war klar, dass das Exponat das Cockpit vom kommenden Golf 8 zumindest zum Teil vorwegnimmt. Je nach Ausstattungsniveau sind dort unterschiedlichintegriert – Vorbild ist hier der. Und natürlich: Die Amerikaner haben mit großen Touchscreens Knöpfe und Schalter aufs Altenteil geschickt. Volkswagen geht beim Golf noch einen ganzen Schritt weiter. Auf der Zeichnung ist gut zu erkennen. dass dasauf eine erstaunliche Größe wächst und fast den kompletten Raum der Windschutzscheibe vor dem Fahrer einnimmt. So können imetwa Pfeile direkt auf die Straße gespiegelt oder wie bei einem Reiseführer Hinweise zu Gebäuden angezeigt werden.

VW setzt auf Sprachsteuerung

Sprachbedienung will VW mindestens zur aktuellen Mercedes A-Klasse aufschließen – und sie am liebsten überholen. Sämtliche Funktionen des zukünftigen Golf können zwar per Touchscreen bedient werden, ein "Hey, VW" reicht aber schon aus, um dieselben Funktionen verbal zu steuern. Freie Sprachbefehle (z. B. "Ich bin müde") reichen aus, um zu einem Hotel in der Nähe gelotst zu werden, während Kollege Computer schon mal das Zimmer reserviert. Außerdem kann das System Entscheidungen für Routenvorschläge auf Nachfrage erklären ("Warum, VW, hast du diese Tankstelle vorgeschlagen?" – "Diese Tankstelle liegt auf der direkten Route"). Vom Hersteller definierte Kommandos gehören der Vergangenheit an: Dank künstlicher Intelligenz soll die Software ständig dazulernen und frei gesprochene Sätze immer besser interpretieren können. Im Laufe der Zeit soll das System den Nutzer und seine Vorlieben besser kennenlernen und dieses Wissen für individuelle Routenvorschläge nutzen. Wie Mercedes will auch Volkswagen die Software selbst schreiben – bei aller Euphorie über die digitale Revolution wollen die Wolfsburger keine Abhängigkeit von Amazon, Google oder Apple riskieren. Bei derwill VW mindestens zur aktuellenaufschließen – und sie am liebsten überholen. Sämtliche Funktionen des zukünftigen Golf können zwar perbedient werden, ein "" reicht aber schon aus, um dieselben Funktionen verbal zu steuern. Freie Sprachbefehle (z. B. "Ich bin müde") reichen aus, um zu einem Hotel in der Nähe gelotst zu werden, während Kollege Computer schon mal das Zimmer reserviert. Außerdem kann das System Entscheidungen für Routenvorschläge auf Nachfrage erklären ("Warum, VW, hast du diese Tankstelle vorgeschlagen?" – "Diese Tankstelle liegt auf der direkten Route"). Vom Hersteller definierte Kommandos gehören der Vergangenheit an: Dank künstlicher Intelligenz soll die Software ständig dazulernen und frei gesprochene Sätze immer besser interpretieren können. Im Laufe der Zeit soll das System den Nutzer und seine Vorlieben besser kennenlernen und dieses Wissen für individuelle Routenvorschläge nutzen. Wie Mercedes will auch Volkswagen dieselbst schreiben – bei aller Euphorie über die digitale Revolution wollen die Wolfsburger keine Abhängigkeit vonoderriskieren.

Das System funktioniert wie ein Smartphone

Meldet sich der Fahrer mit seiner Volkswagen User-ID über sein Handy bei seinem Golf an, übernimmt das System vorkonfigurierte Einstellungen für Homebildschirm, Sitze und Ambientelicht. Die Einstellungen werden unter der ID abgespeichert und lassen sich dann in anderen Fahrzeugen abrufen. Ähnlich wie mit einer Apple-ID lassen sich per VW-ID auch Apps für Streamingdienste oder Navigation aus einem Store laden – mit ihnen wird dann das Infotainmentsystem erweitert.

Ein neues Teaserbild zeigt die Karosserieform und die Front des Kompakten. Apps können getestet, gemietet oder gekauft werden. Auf dem Homebildschirm werden Menüpunkte wie "Navigation" oder "Anrufe" mit dem Finger wie Karteikarten aufgezogen. Bei Bedarf lassen sich die Menüs auch hervorheben oder auf dem ganzen Bildschirm darstellen. Hat man das beispielsweise gerade mit der Navigation gemacht, kann man trotzdem das Menü für Telefonate in einem kleinen Fenster aufrufen – die Karte tritt dann in den Hintergrund, ohne komplett zu verschwinden. Diesekönnen getestet, gemietet oder gekauft werden. Auf dem Homebildschirm werden Menüpunkte wie "Navigation" oder "Anrufe" mit dem Finger wie Karteikarten aufgezogen. Bei Bedarf lassen sich die Menüs auch hervorheben oder auf dem ganzen Bildschirm darstellen. Hat man das beispielsweise gerade mit der Navigation gemacht, kann man trotzdem das Menü für Telefonate in einem kleinen Fenster aufrufen – die Karte tritt dann in den Hintergrund, ohne komplett zu verschwinden.

Modellpalette: VW I.D. wird den e-Golf ersetzen

Schrägheck, Variant, GTI und Co extrem breit aufgestellt. Ab 2020 jedoch verschmelzen Sportsvan und Touran zu einer Baureihe, das Cabrio-Thema ist längst vom Tisch. Weiterhin vorgesehen ist Alltrack bleibt im Programm. Einen e-Golf wird es nicht mehr geben. An seine Stelle tritt der vollelektrische ID.3. Die Angebotspalette beim Golf wird deutlich verkleinert: Bisher war der Golf mitundextrem breit aufgestellt. Ab 2020 jedoch verschmelzenundzu einer Baureihe, das Cabrio-Thema ist längst vom Tisch. Weiterhin vorgesehen ist der Kombi, der ab 2020 mehr auf Lifestyle setzt . Auch derbleibt im Programm. Einenwird es nicht mehr geben. An seine Stelle tritt der vollelektrische

Golf R. Hier durften die Ingenieure richtig in die Vollen gehen: Sie spendieren dem Topmodell breite Backen und eigenständige Stoßfänger, große Räder und nicht weniger als vier Endrohre. Als günstigeren Ersatz gibt es noch das optionale R-Line-Paket. Ein Hingucker ist in beiden Fällen die LED-Lichtsignatur mit den seitlichen Spangen vorne und den vier Leucht-Rauten am Heck. Optisch nicht sportlich genug? Dann empfehlen wir Neue VW (2019, 2020, 2021, 2022) zur Galerie Die in jeder Hinsicht extremste Ausbaustufe des Golf 8 ist der. Hier durften die Ingenieure richtig in die Vollen gehen: Sie spendieren dem Topmodell breite Backen und eigenständige Stoßfänger, große Räder und nicht weniger als. Als günstigeren Ersatz gibt es noch das optionale R-Line-Paket. Ein Hingucker ist in beiden Fällen diemit den seitlichen Spangen vorne und den vier Leucht-Rauten am Heck. Optisch nicht sportlich genug? Dann empfehlen wir den GTI , der beidseits des unteren Lufteinlasses jeweils fünf LED-Rauten zum unverwechselbaren Tagfahrlicht vereint.

Golf Variant soll Ende 2020 an den Start geht. Für den Kombi verlängert VW den Radstand um 50 auf 2680 Millimeter, streckt den hinteren Überhang und verwandelt das Pummel-Heck in eine Kehrseite mit Oho-Effekt. Zu diesem Zweck darf die Dachlinie früher und stärker abfallen, die dritte Seitenscheibe reicht dichter an die etwas schmalere C-Säule heran, und die tief heruntergezogene Klappe versprüht nicht mehr den spröden Charme eines lackierten Garagentors. Deran den Start geht. Für den Kombi verlängert VW denum 50 auf 2680 Millimeter, streckt den hinteren Überhang und verwandelt das Pummel-Heck in eine Kehrseite mit Oho-Effekt. Zu diesem Zweck darf die Dachlinie früher und stärker abfallen, die dritte Seitenscheibe reicht dichter an die etwas schmalere C-Säule heran, und die tief heruntergezogene Klappe versprüht nicht mehr den spröden Charme eines lackierten Garagentors.

Motoren: Vierzylinder mit Mildhybrid

Unter der Haube wird's elektrisch: Volkswagen setzt beim Golf 8 konsequent auf Mildhybrid-Antrieb. Fahrwerk und Lenkung feiner geschliffen werden. Und dann ist da noch das Thema "Antriebe": Wie sich der Golf hier verbessern soll, das hat VW bereits auf dem Motorensymposium in Wien gezeigt. Das Ziel: Die Benziner sollen so sparsam wie Diesel werden, die Diesel so sauber wie Benziner. Dafür wird das Motorenprogramm komplett überarbeitet. Die Qualität des Golf 8 soll spürbar anziehen (vor allem die Langzeitqualität),undfeiner geschliffen werden. Und dann ist da noch das Thema "Antriebe": Wie sich der Golf hier verbessern soll, das hat VW bereits auf dem Motorensymposium in Wien gezeigt. Das Ziel: Diesollen so sparsam wiewerden, die Diesel so sauber wie Benziner. Dafür wird das Motorenprogramm komplett überarbeitet.

Einliter-Dreizylinder mit 95 und 116 PS vorgesehen, der 1,4-Liter muss dem 1,5-Liter mit 130 bzw. 150 PS weichen. Die Zweiliter-Maschine kommt neben der GTI-Variante auch als ziviler Motor mit 197 PS, den TDI gibt es nur noch als 2,0-Liter in vier Leistungsstufen von 136 bis 204 PS. Mildhybrid ist Serie bei den Vierzylindern. Für die Benziner hat VW einen 48-Volt-Mildhybrid mit Riemenstartergenerator entwickelt. Bis zu 0,3 Liter Sprit auf 100 Kilometer soll der Antrieb beim sogenannten "Segeln" dann einsparen – dabei wird der Verbrenner während der Fahrt abgeschaltet und der Elektromotor übernimmt. Als künftige Einstiegsmotorisierung ist dermit 95 und 116 PS vorgesehen, dermuss demmit 130 bzw. 150 PS weichenDie Zweiliter-Maschine kommt neben derauch als ziviler Motor mit 197 PS, dengibt es nur noch als 2,0-Liter in vier Leistungsstufen von 136 bis 204 PS.ist Serie bei den Vierzylindern. Für die Benziner hat VW einenmit Riemenstartergenerator entwickelt. Bis zu 0,3 Liter Sprit auf 100 Kilometer soll der Antrieb beim sogenannten "Segeln" dann einsparen – dabei wird der Verbrenner während der Fahrt abgeschaltet und der Elektromotor übernimmt.

Dank E-Boost erhöht das System beim Anfahren zusätzlich das Drehmoment. Das Laden an der Steckdose bleibt allerdings dem GTE vorbehalten: Der 1,5-Liter-Plug-in-Hybrid wird um einen 2,0-Liter-Plug-in mit 75 kW starkem E-Baustein ergänzt – macht in Summe künftig 220 PS. Weiterhin setzt VW auch auf einen Erdgasmotor – die in Deutschland am schnellsten wachsende Antriebsart, wenngleich auch auf niedrigem Niveau. Der neue Motor bekommt 1,5 Liter Hubraum und leistet 130 PS. Er kann auch mit synthetisch hergestelltem Gas angetrieben werden, das als CO2-neutral gehandelt wird. Vorteil gegenüber Elektroautos: die Alltagsreichweite von knapp 700 Kilometern.

WLTP-Prüfverfahren ermittelt wird. Das aber reicht noch nicht, um die VW-Diesel richtig sauber zu bekommen. Daher werden alle Leistungsvarianten mit Partikelfilter und SCR-Kat ausgerüstet, den sich VW bisher bei den 1,6-Liter-Dieseln gespart hat. Neue Kompaktklasse-Modelle (2019, 2020 und 2021) zur Galerie Die Diesel profitieren ebenfalls von der Massen-Elektrifizierung. Gekoppelt an einem Startergenerator im 12-Volt-System, sollen Verbrauch und CO2-Emissionen um etwa zehn Prozent geringer ausfallen. Heißt konkret: Beim Einstiegsdiesel sinkt der Werksverbrauch von 4,1 auf unter vier Liter – obwohl er künftig imermittelt wird. Das aber reicht noch nicht, um die VW-Diesel richtig sauber zu bekommen. Daher werden alle Leistungsvarianten mitundausgerüstet, den sich VW bisher bei den 1,6-Liter-Dieseln gespart hat.

GTI könnte zukünftig schon in der Basis 245 PS leisten, der GTI Performance wird noch mit ein paar Zusatz-PS an den Start gehen. Noch stärker wird nur der Golf 8 R. In einem Interview mit dem britischen Magazin "Top Gear" hat Jost Capito, der Chef von Volkswagens R-Abteilung, ein paar interessante Details zur Motorisierung des neuen Topmodells verraten. Laut Capito würden die Kunden von VW einen Kompaktsportler erwarten, der im Bereich von 300 PS angesiedelt ist und weniger als 50.000 Euro (aktuell ist der Golf R ab 45.000 Euro zu haben) kostet. Der Verkaufsschlagerkönnte zukünftig schon in der Basisleisten, derwird noch mit ein paar Zusatz-PS an den Start gehen. Noch stärker wird nur der. In einem Interview mit dem britischen Magazin "Top Gear" hat Jost Capito, der Chef von Volkswagens R-Abteilung, ein paar interessante Details zur Motorisierung des neuen Topmodells verraten. Laut Capito würden die Kunden von VW einen Kompaktsportler erwarten, der im Bereich von 300 PS angesiedelt ist und(aktuell ist der Golf R ab 45.000 Euro zu haben) kostet.

Kein VR6-Motor mit 400 PS im Golf 8 R

400 PS starken VR6-Motor zunichte gemacht. Jost Capito erklärt auch, dass VW Marktforschung zum Thema betrieben habe – mit dem Ergebnis, dass die Marke mit einem 400-PS-Modell etwa 50 Prozent seiner Golf R-Kunden verlieren könnte. Demnach ist ein Zweiliter-Vierzylinder mit etwas mehr Leistung als bisher zu erwarten. AUTO BILD vermutet eine Leistung von circa 330 PS. Der Fünfzylinder aus dem Audi RS 3 scheidet aus, den möchten die Ingolstädter nicht ausleihen. Trotz Dementi von Capito halten sich die Gerüchte zu einem 400 PS-Golf aber hartnäckig. Dabei spekulieren Insider über einen Zweiliter-Motor, der an der 400 PS Grenze kratzen könnte. Das Modell wird unter dem Namen Damit werden die bisherigen Spekulationen über einen bis zustarkenzunichte gemacht. Jost Capito erklärt auch, dass VW Marktforschung zumbetrieben habe – mit dem Ergebnis, dass die Marke mit einem 400-PS-Modell etwa 50 Prozent seiner Golf R-Kunden verlieren könnte. Demnach ist einmit etwas mehr Leistung als bisher zu erwarten.BILD vermutet eine Leistung von circa. Deraus dem Audi RS 3aus, den möchten die Ingolstädter nicht ausleihen. Trotz Dementi von Capito halten sich die Gerüchte zu einem 400 PS-Golf aber hartnäckig. Dabei spekulieren Insider über einen Zweiliter-Motor, der an der 400 PS Grenze kratzen könnte. Das Modell wird unter dem Namen Golf R Plus gehandelt. Eine Elektrifizierung schließt R-Chef Capito dafür aus: Ein Hybridantrieb passe nicht zum Sportmodell, sondern eher zu verbrauchsorientierten Fahrzeugen.

Preis: Golf wird nicht teurer

Golf wird nicht teurer, startet mit besserer Ausstattung und serienmäßig fünf Türen bei knapp 18.000 Euro. Bildergalerie VW Golf 8 (2019/2020) zur Galerie Bei so viel neuer Technik müssen doch die Preise steigen, oder? Nix da, sagt VW. Und gibt den Preisvorteil der Technikplattform, auf der mittlerweile alle Modelle vom Polo bis zum Mega-SUV Atlas in den USA basieren, an den Kunden weiter. Denn der, startet mitund serienmäßig fünf Türen

Gebrauchtwagen: Golf 7 ab 6500 Euro

Seit 2012 ist der Golf 7 bei uns auf dem Markt – er ist gleichzeitig einer der beliebtesten Gebrauchten. beliebtesten Gebrauchtwagen – und das nicht nur in Deutschland. Seit Herbst 2012 ist Generation sieben auf dem Markt (86 bis 300 PS). Technisch basiert der kompakte Wolfsburger auf dem neuen modularen Querbaukasten (MQB). Schummelsoftware und reißende Steuerketten beim TSI sind somit kein Thema. Bei aller Euphorie heißt es trotzdem Augen auf beim Golf-Gebrauchtwagenkauf. Der Golf gehört unbestritten zu den– und das nicht nur in Deutschland. Seitist Generation sieben auf dem Markt (86 bis 300 PS). Technisch basiert der kompakte Wolfsburger auf dem neuen modularen Querbaukasten (MQB). Schummelsoftware undbeim TSI sind somit kein Thema. Bei aller Euphorie heißt es trotzdem Augen auf beim Golf-Gebrauchtwagenkauf.

So macht das Siebengang-DSG unabhängig von der Motorenwahl hin und wieder Probleme. Gebrauchte Golf VII starten bei rund 6500 Euro – dafür gibt es häufig den Einstiegsbenziner mit 86 PS und Laufleistungen von deutlich über 200.000 Kilometern. Sparer und Vielfahrer können getrost zum Basisdiesel 1.6 TDI (90/105/110 PS) greifen, der ausreichend kräftig und sehr sparsam ist. Wer wenig, aber gern flotter fährt, ist mit dem 140 PS bzw. 150 PS starken 1.4 TSI gut bedient (ab 9000 Euro). Darüber rangieren auf Benzinerseite nur GTI- und R-Modelle mit bis zu 300 PS (ab 25.000 Euro). Die Elektro- und Plug-in-Hybrid-Modelle sind bis dato nur äußerst selten auf dem Gebrauchtwagenmarkt anzutreffen.