Der Golf 8 ist 2024 bereit für sein Facelift. Kein anderes Modell steht so sehr für die Marke aus Niedersachsen wie das Kompaktmodell. Mit der achten Generation sollte der Golf in das digitale Zeitalter überführt werden. Noch nie war das Modell so vernetzt wie heute, allerdings musste sich Volkswagen vor allem zum Marktstart einiges an Kritik anhören. Das Klagen von Kunden und Journalisten hat offenbar gefruchtet, denn zur Modellpflege soll der Kassenschlager nun endgültig seine Kinderkrankheiten ablegen. Wie der überarbeitete Wolfsburger aussehen könnte, hat sich der AUTO BILD-Illustrator allerdings bereits jetzt überlegt.

Optisch nähert sich der Golf zum Facelift an die ID-Familie an. Das Tagfahrlicht wandert in die Ränder des Scheinwerfers. Die Leuchten selbst erinnern dabei etwas an den aktuellen T-Roc . Die Schürzen werden ebenfalls angepasst und nähern sich nun dem "Brillendesign" anderer Modelle der Marke an. Im Innenraum könnte VW im Detail an den Materialien arbeiten. Hier könnte das teils kritisierte Hartplastik durch geschäumten Kunststoff und Stoff ersetzt werden. Auch mit Blick auf das Infotainment wird VW vermutlich nacharbeiten. Hier wurde bereits beim aktuellen Modell nachgebessert, zur Modellpflege sind aber ein größerer Touchscreen und nochmals verbesserte Hard- und Software zu erwarten.