VW macht dem Diesel-Golf Beine! Die Wolfsburger präsentieren mit dem neuen VW Golf GTD den bisher stärksten Golf mit Selbstzünder.. Mithilfe einer überarbeiteten AdBlue-Einspritzung will Volkswagen die Stickoxid-Emissionen des Top-Diesels reduziert haben.

Der LED-Streifen dient als Tagfahrleuchte und ist beim GTD Serie. Für die Basis-Gölfe wird dieses Detail optional sein.



Schon auf den ersten Blick ist der GTD als Sportmodell zu erkennen.Der breite Wabengrill macht im Rückspiegel des Vordermanns Eindruck, durch die seitlichen Zierspangen wirkt die Front nochmals wuchtiger. Optional sitzen im Grill Nebelscheinwerfer im Zielflaggendesign. Als Erkennungsmerkmal trägt der GTD eine silberne Zierleiste auf Höhe des Markenlogos. Sie zieht sich über die gesamte Fahrzeugbreite bis in die serienmäßigen LED-Scheinwerfer. Das Zierelement wirdDas Tagfahrlicht ist bei allen Golf GT-Varianten Standard und bei VW bis jetzt einzigartig: Es verleiht der Front einen noch eigenständigeren Charakter. Optional ist das Matrix-LED-Licht namens "IQ-Light" zu haben. Am Heck fallen zunächst der große Dachspoiler und das jetzt mittig sitzende GTD-Logo ins Auge. Die Auspuffanlage mündet wie bisher in einem linksbündigen Doppelendrohr.