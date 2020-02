VW Golf GTI Performance/Ford Focus ST: Gebrauchtwagen-Test

Z ahlen lügen nicht, die ganze Wahrheit bringen sie allerdings auch nicht immer auf den Tisch. Ein gutes Beispiel für diese These sind unsere beiden gebrauchten Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: VW Golf GTI ahlen lügen nicht, die ganze Wahrheit bringen sie allerdings auch nicht immer auf den Tisch. Ein gutes Beispiel für diese These sind unsere beiden gebrauchten Kompaktsportler VW Golf GTI Performance und Ford Focus ST vermitteln beim Schnellstudium der technischen Daten den Eindruck, als handele es sich um zwei ziemlich ähnliche Typen. Doch da sollte man sich nicht täuschen lassen. Der Preis spielt hier noch die geringere Rolle, auch wenn der Wolfsburger etwas höher angesiedelt ist. Unser Golf GTI Performance von Auto Wichert in Norderstedt wurde Anfang 2014 erstmals zugelassen, kostet 18.490 Euro und hat 72.000 Kilometer auf der Uhr. Der nur vier Jahre alte Focus ST mit knapp 40.000 Kilometer Laufleistung ist eine freundliche Leihgabe des Händlers Berendsen, ebenfalls aus Norderstedt, und kostet 18.900 Euro.

Der Focus ST geht eine Nummer erbarmungsloser ran als der GTI

Beide Sportler sind mit einem Vierzylinder-Turbo bestückt. Die ST-Stimme hat aber etwas mehr Timbre. Angebote ansehen Ford Focus Zur ersten Einordnung bedarf es keiner langen Vergleichsfahrt. Schnell fällt auf, dass der Ford die Sache mit dem Sport deutlich konsequenter angeht. Die stärker konturierten Sitze umarmen den Fahrer etwas herzlicher, wobei es den GTI-Pendants keineswegs an Seitenhalt mangelt. Beide sind mit einem Vierzylinder-Turbo bestückt, doch die Sound-Ingenieure aus Köln haben sich hörbar darum bemüht, der ST-Stimme mehr Timbre zu verleihen. Und so zieht der ST trotz des leicht ausgeprägteren Turbolochs gefühlt deutlich druckvoller an als der GTI . Tatsächlich nur gefühlt, denn unsere Messwerte verraten: Sowohl in der Beschleunigung als auch im Durchzug liegen beide fast exakt gleichauf. Der 20 PS schwächere Motor des GTI muss immerhin knapp 100 Kilogramm weniger Masse in Bewegung setzen. Auch bei Fahrwerk und Lenkung geht der Kölner eine Nummer erbarmungsloser ran als der GTI. Na klar, bei der Abstimmung waren die VW-Techniker stark darum bemüht, es möglichst allen recht zu machen. Vor allem über die geschmeidiger ansprechende Federung und die nicht ganz so spitz ausgelegte Lenkung definiert sich der Golf als klarer Allrounder. Und der Focus ST eben als Überzeugungstäter in Sachen Fahrspaß, weil er giftiger wirkt, härter abrollt, zackiger einlenkt und auch ein bisschen mit dem Heck wedeln kann.

Der Ford hat mit zu wenig Grip zu kämpfen

Die Traktionsprobleme des ST bekommt eine mechanische Sperre in den Griff. Kosten inklusive Einbau: knapp 2000 Euro. Technische Daten* Ford Focus ST VW Golf GTI Performance Motorbauart R4-Turbo R4-Turbo Einbaulage vorn quer vorn quer Hubraum 1999 cm3 1984 cm3 kW (PS) bei 1/min 184 (250) / 5500 169 (230) / 4700 Nm bei 1/min 360 / 2000 350 / 1500 Getriebe 6-Gang manuell 6-Gang manuell Antriebsart Vorderrad Vorderrad Maße L / B / H in mm 4362 / 1823 / 1471 4268 / 1799 / 1442 Leergewicht 1461 kg 1384 kg 0-100 km/h 6,5 s 6,5 s Höchstgeschwindigk. 248 km/h 250 km/h Neupreis 28.850 Euro (2014) 30.725 Euro (2014) *Herstellerangaben Klarer Nachteil des Ford: Er besitzt keine mechanische Sperre an der Vorderachse wie der GTI als Performance, wo, elektronisch gesteuert, eine hydraulische Kupplung die Sperrwirkung je nach Lebenslage reguliert. Der ST versucht das über elektronisch gesteuerte Bremseingriffe zu lösen. Klappt leider nicht so gut. In schnellen Kurven fehlt ganz einfach Traktion. Abhilfe gibt es in Form einer nachrüstbaren mechanischen Sperre von Quaife. Herr Schmidt von Fritz Motorsport erklärt: "Das Teil kostet inklusive Einbau knapp 2000 Euro, verändert das Wesen des ST aber komplett, da das Thema Traktionsprobleme anschließend ad acta gelegt werden kann." Im Vergleichstest 2015 war der ST auf dem Handlingkurs des Contidroms dennoch fast eine Sekunde schneller als der GTI Performance. Doch unser Tester Jan Horn attestierte dem Focus schon damals zu wenig Grip an der Antriebsachse. Eine deutlich günstigere Optimierung für den Focus ST ist die Verstärkung des Drehmoment-Stützlagers des Motors mit Hilfe einer Polyurethane-Buchse. Schmidt bemängelt die weiche Aufhängung des Aggregats, was zu verzögertem Ansprechverhalten führt. Viele seiner Kunden seinen überrascht von der deutlich spürbaren Wirkung des viel härteren Kunststoffeinsatzes.

Auf das Kupplungsverzögerungsventil wollen viele verzichten