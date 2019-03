VW ID Buzz (2022): Preis, Reichweite, Maße, Bulli, Marktstart

Mehr als ein paar Designelemente haben T1 und ID Buzz aber nicht gemeinsam. Anders als beim Original verzichtet VW auf einen klassischen Frontlenkeraufbau und setzt den Fahrer hinter die Vorderachse. Auch der Antrieb hat nicht mehr viel mit dem Ur-Bulli zu tun: Zwei Elektromotoren sollen den neuen Bus antreiben, an jeder Achse einer. Die Abmessungen sollen schrumpfen. Anders als die bereits bekannte Studie (4,94 Meter) soll der Serienbus lediglich 4,60 Meter lang sein, das entspricht in etwa der Länge eines VW T3. Damit würde sich der Transporter zwischen Touran und Sharan einordnen. Klingt erst mal nach weniger Platz im Innenraum, aber: Dank des fehlenden Verbrenners und dem dadurch gewonnenen Raum soll der ID Buzz innen nicht kleiner sein als der T6. Preislich soll der E-Bus unter 40.000 Euro starten.

Seit 2001 versucht VW, den Bulli in Form eines E-Autos wiederzubeleben. Vorstände wie Ferdinand Piëch , Bernd Pischetsrieder, Martin Winterkorn und Matthias Müller hatten sich daran versucht, scheiterten aber an dem Projekt. Dann kam der "Modulare Elektrifizierungsbaukasten" (MEB). Nun konnte der damalige VW-Markenchef und heutige Vorstand Herbert Diess den neuen Bus wirklich in Auftrag geben. Neben der Plattform spielte VW auch der eigene Vertrieb einen Streich. Während Modellen wie dem kommenden ID Neo und E-Autos in Passat-Größe ein hohes Verkaufspotenzial zugeschrieben wurde, sahen die Betriebswirte beim ID Buzz schwarz. Das hat sich mittlerweile geändert. VW müsste jährlich 80.000 E-Bullis verkaufen – eine Zahl, die die Verantwortlichen dem Bus nun zutrauen. Ein Insider äußerte sich gegenüber AUTO BILD: "Den Bulli zu realisieren war wichtig. Wenn wir das schaffen, schaffen wir alles."