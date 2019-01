VW ID Neo (2020)

VWs ID-Studie wird zum Serienauto. Noch hat das Auto keinen offiziellen Namen, aber AUTO BILD spekuliert darauf, dass der kompakte E-VW auf den Namen "Neo" hören wird. Unter Umständen mit dem Zusatz "ID". VW hat bereits angekündigt, dass der Name noch im März 2019 bekannt gegeben werden soll. Die Weltpremiere ist ebenfalls noch für dieses Jahr angepeilt.Unter der Karosserie des kompakten ID Neo steckt die komplett neu entwickelte MEB-Plattform, die wie der MQB bei den Verbrennern zur Basis einer Vielzahl von elektrischen VW-Modellen werden soll. Die Bandbreite ist groß: Von der Kompaktklasse bis hin zu großen SUVs und Nutzfahrzeugen kann der MEB genutzt werden. Geplant ist eine ID-Familie mit knapp zehn verschiedenen Modellen. Die Besonderheit des MEB ist, dass die Batterien flach im Boden verbaut sind, sodass die Fahrgastzelle gemessen an den Außenabmessungen geräumig ausfallen kann. Zumal auch der Mitteltunnel entfallen kann. Davon dürfte auch das Platzangebot des ID Neo profitieren, der mit kurzen Karosserieüberhängen trotz einer moderaten Länge von rund 4,25 Meter auf einen Radstand wie der Passat kommt.

Es wird verschiedene Akkupakete geben, die nach dem WLTP-Zyklus Reichweiten von mindestens 330 Kilometern ermöglichen sollen. Bei den Batterien sind 60, 80 und sogar 110 kWh Energiegehalt denkbar, und auch die Motorleistung ist variabel. Nach dem Marktstart sollen Modelle wie der ID Neo daheim nicht nur über einen Stecker, sondern auch induktiv geladen werden können – mit bis zu 11 kWh. Das wäre die Hälfte von dem, was eine heimische Ladebox bringen soll. An Hochgeschwindigkeitsladesäulen bekommen die Akkus mehr Saft und sollen sich mit etwa 120 kWh laden lassen. Doch auch das wird gerade noch eifrig erprobt. Obwohl sich mit mehreren E-Aggregaten problemlos ein Allradantrieb realisieren lässt, soll das Grundmodell Neo mit nur einem Motor an der Hinterachse auskommen. Die Kraftübertragung übernimmt ein stufenloses Einganggetriebe. Die Höchstgeschwindigkeit wird voraussichtlich auf 160 km/h beschränkt werden, die stärksten Stromvarianten sollen dafür in knapp fünf Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen.