Preise: ID.3 Pro ab 34.995 Euro

Ausstattung "Pure". Die gibt es ab 31.495 Euro mit 150 PS (110 kW) und einem 45-kWh-Akku, der 351 Kilometer Reichweite (Angaben nach WLTP) ermöglichen soll. Das Elektroauto ist dann recht mager ausgestattet und kann nur mit einer Leistung von 50 kW laden (Ausstattung "Pro". Für 34.995 Euro speichert dort eine 59 kWh große Batterie Strom für bis zu 426 Kilometer. Gegen Aufpreis wird der schwächere 145-PS-Motor (107 kW) gegen die Performance-Variante mit 204 PS (150 kW) getauscht. Volle Hütte gibt es mit den stärksten Varianten ab "Pro S". Dann ist ein großer 77-kWh-Akku an Bord, der Strom für bis zu 549 Kilometer liefert und natürlich der stärkere 204-PS-Motor. Die Preise starten bei 41.995 Euro – dafür gibt es unter anderem serienmäßige Matrix-LED- Den Einstieg beim VW ID.3 bildet aktuell die. Die gibt es abmit 150 PS (110 kW) und einem 45-kWh-Akku, der 351 Kilometer Reichweite (Angaben nach WLTP) ermöglichen soll. Das Elektroauto ist dann recht mager ausgestattet und kann nur mit einer Leistung von 50 kW laden ( hier gibt es alle Infos ). Den nächstgrößeren Akku gibt es mit der. Fürspeichert dort eine 59 kWh große Batterie Strom für bis zu 426 Kilometer. Gegen Aufpreis wird der schwächere 145-PS-Motor (107 kW) gegen die Performance-Variante mit 204 PS (150 kW) getauscht. Volle Hütte gibt es mit den stärksten Varianten ab. Dann ist ein großer 77-kWh-Akku an Bord, der Strom für bis zu 549 Kilometer liefert und natürlich der stärkere 204-PS-Motor. Die Preise starten bei– dafür gibt es unter anderem serienmäßige Matrix-LED- Scheinwerfer und 19-Zöller. Für alle Varianten gilt: Vom Listenpreis geht beim VW ID.3 noch die Umweltprämie ab.

VW ID.3 mit bis zu 10.515 Euro Ersparnis bei carwow.de Zum Angebot weiter

Abmessungen und Design



Golf-Silhouette auf, allerdings abgewandelt und aerodynamisch optimiert. So fehlt beispielsweise der Kühlergrill an der Front. Stattdessen rahmen bei den besser ausgestatteten Modellen zwei LED-Leisten von den Scheinwerfern ausgehend das VW-Logo links und rechts ein. Die Scheinwerfer selbst bestehen aus Matrix-LEDs. In der Seitenansicht fällt als zusätzliches Designelement ein rautenförmiges Muster an der C-Säule auf. Der Ladeanschluss befindet sich dort, wo bei konventionellen VW-Modellen der Tankdeckel sitzt. Am Heck sticht vor allem die dunkel abgesetzte Glas-Heckklappe ins Auge. An drei Seiten wird sie von Aerodynamik-Elementen eingerahmt, unten zeigt sich eine ähnliche Lichtgestaltung wie an der Front: Auch hier führen zwei Lichtleisten von den Leuchten in Richtung Logo, sie sind jedoch kürzer gestaltet als die an der Front. Der ID.3 ist das erste Auto auf VWs Elektroplattform MEB . Grundsätzlich greift er dieauf, allerdings abgewandelt und aerodynamisch optimiert. So fehlt beispielsweise der Kühlergrill an der. Stattdessen rahmen bei den besser ausgestatteten Modellen zwei LED-Leisten von den Scheinwerfern ausgehend das VW-Logo links und rechts ein. Die Scheinwerfer selbst bestehen aus Matrix-LEDs. In der Seitenansicht fällt als zusätzliches Designelement ein rautenförmiges Muster an der C-Säule auf. Derbefindet sich dort, wo bei konventionellen VW-Modellen der Tankdeckel sitzt. Amsticht vor allem die dunkel abgesetzte Glas-Heckklappe ins Auge. An drei Seiten wird sie von Aerodynamik-Elementen eingerahmt, unten zeigt sich eine ähnliche Lichtgestaltung wie an der Front: Auch hier führen zwei Lichtleisten von den Leuchten in Richtung Logo, sie sind jedoch kürzer gestaltet als die an der Front.

So lang wie ein Golf, aber ein Radstand wie beim Passat: Das ist der VW ID.3.





Abmessungen erinnern an den

● Länge: 4,26 Meter

● Breite: 1,81 Meter

● Höhe: 1,55 Meter

● Radstand: 2,77 Meter

● Kofferraum: 385 Liter

Dieerinnern an den Golf

Innen kommt der ID.3 fast ohne Knöpfe aus



fast komplett ohne Knöpfe aus. Bis auf Bedienelemente für Fensterheber und Warnblinker hat VW alle konventionellen Bedieneinheiten durch Touchflächen ersetzt. Der Blick hinters Lenkrad erinnert an den BMW i3: Der Bildschirm mit dem digitalen Tacho ist auf das Armaturenbrett aufgesetzt, der Gangwahlhebel ist in die Seite des Displays integriert. Auch das dem Fahrer zugewandte, zehn Zoll große Zentraldisplay ist auf dem Armaturenbrett aufgesetzt. Das kann per Touch oder Sprachbefehl ("Hallo ID") bedient werden. Der Innenraum des ID.3 kommtaus. Bis auf Bedienelemente für Fensterheber und Warnblinker hat VW alle konventionellen Bedieneinheiten durch Touchflächen ersetzt. Der Blick hinters Lenkrad: Der Bildschirm mit dem digitalen Tacho ist auf das Armaturenbrett aufgesetzt, der Gangwahlhebel ist in die Seite des Displays integriert. Auch das dem Fahrer zugewandte, zehn Zoll große Zentraldisplay ist auf dem Armaturenbrett aufgesetzt. Das kann per Touch oder("Hallo ID") bedient werden.

Im Cockpit werden nur noch der Warnblinker und die Fensterheber über klassische Knöpfe bedient.





ID.Light, eine Lichtleiste im Armaturenbrett, zeigt an, ob das Auto gerade dem Fahrer oder dem Beifahrer antwortet. Um das Licht oder die Scheibenheizung einzuschalten, gibt es eine eigene kleine Touch-Bedieneinheit im Armaturenbrett links neben dem Lenkrad. Optional kann man sich für den Innenraum ein Head-up-Display mit Augmented Reality holen, das beispielsweise Navigationsbefehle optisch drei bis zehn Meter vor dem Auto auf die Straße "legt". Den Platz, den normalerweise der Mitteltunnel einnimmt, nutzt man im ID.3 als Stauraum, Becherhalter und eine optionale induktive Ladestation fürs Smartphone. Das sogenannte, eine Lichtleiste im Armaturenbrett, zeigt an, ob das Auto gerade dem Fahrer oder dem Beifahrer antwortet. Um das Licht oder die Scheibenheizung einzuschalten, gibt es eine eigene kleine Touch-Bedieneinheit im Armaturenbrett links neben dem Lenkrad. Optional kann man sich für den Innenraum einholen, das beispielsweise Navigationsbefehle optisch drei bis zehn Meter vor dem Auto auf die Straße "legt". Den Platz, den normalerweise der Mitteltunnel einnimmt, nutzt man im ID.3 als Stauraum, Becherhalter und eine optionale induktive Ladestation fürs Smartphone.

VW-Modelle im Auto-Abo bei ViveLaCar Zum Angebot weiter

ID.3 überzeugt im Test auf der Langstrecke



liegt verbindlich auf der Straße, fühlt sich reaktionsfreudig an und dank Hinterradantrieb und wirksamer Gewichtsverteilung kratzt der kompakte Elektrowagen auch zügige Kurven problemlos und unspektakulär. Negativ fielen die vielen Hartplastikflächen im Innenraum, die lieblos vernähten Stoffbezüge der Sitzlehnenrückseiten und die um mehrere Millimeter asymmetrisch versetzt im Rahmen verklebte Frontscheibe auf. Im Ergebnis des Connectivity-Checks ist durchwachsen. Während die moderne Touchbedienung, die "We connect ID"-App und die Energiespartipps positiv auffielen, missfiel uns die teils mangelnde Performance des Systems und die wenig intelligente Sprachsteuerung. Das Ergebnis der ersten AUTO BILD-Tests ist durchwachsen. Auf der Langstreckenfahrt überzeugt der gute Fahreindruck , an dem auch das Fahrwerk und die Lenkung mitwirken. Das bestätigte auch der erste umfangreichere Test . Der ID.3, fühlt sich reaktionsfreudig an und dank Hinterradantrieb und wirksamer Gewichtsverteilung kratzt der kompakte Elektrowagen auch zügige Kurven problemlos und unspektakulär.fielen die, die lieblos vernähten Stoffbezüge der Sitzlehnenrückseiten und die um mehrere Millimeter asymmetrisch versetzt im Rahmen verklebte Frontscheibe auf. Im Vergleich gegen den Golf konnte der ID.3 VWs Verkaufsschlager (noch) nicht vom Thron stoßen. Auch dasist durchwachsen. Während die moderne Touchbedienung, die "We connect ID"-App und die Energiespartipps positiv auffielen, missfiel uns die teils mangelnde Performance des Systems und die wenig intelligente Sprachsteuerung.

Der ID.3-Akku ist bis zu 77 kWh groß

107 kW (145 PS) und 275 Nm, 110 kW (150 PS) und 310 Nm oder 150 kW (204 PS) und jeweils 310 Nm. Ein Eingang-Getriebe bringt die Kraft über die Hinterräder auf die Straße. VW bietet für das Elektroauto drei Batteriepakete mit verschiedenen Reichweiten (gemessen nach WLTP) an. Den Einstieg bietet eine 45-kWh-Batterie mit bis zu 352 Kilometern Reichweite, die mittlere Ausführung mit 58 kWh soll 426 Kilometer ermöglichen. Die größte Batterie speichert 77 kWh für bis zu 549 Kilometer. Typisch Elektroauto ist die Höchstgeschwindigkeit begrenzt, beim ID.3 sind nicht mehr als 160 km/h drin. Dank Schnellladetechnik (Ladeleistung von 100 kW) lässt sich in 30 Minuten Strom für 290 Kilometer Garantie von acht Jahren oder 160.000 gefahrenen Kilometern. Für den Antrieb des ID.3 sorgt ein permanenterregter Synchronmotor an der Hinterachse. Der leistetund 275 Nm,und 310 Nm oderund jeweils 310 Nm. Ein Eingang-Getriebe bringt die Kraft über die Hinterräder auf die Straße. VW bietet für das Elektroauto(gemessen nach WLTP) an. Den Einstieg bietet eine 45-kWh-Batterie mit bis zu 352 Kilometern Reichweite, die mittlere Ausführung mit 58 kWh soll 426 Kilometer ermöglichen. Die größte Batterie speichert 77 kWh für bis zu 549 Kilometer. Typisch Elektroauto ist die Höchstgeschwindigkeit begrenzt, beim ID.3 sind nicht mehr als 160 km/h drin. Dank(Ladeleistung von 100 kW) lässt sich in 30 Minuten Strom für 290 Kilometer laden . Auf die Batterien des ID.3 gibt VW einevon acht Jahren oder 160.000 gefahrenen Kilometern.

Der stärkste ID.3 leistet 204 PS. Der Elektromotor sitzt an der Hinterachse.



Ausstattung: Jetzt auch als Fünfsitzer mit großem Akku

"Tour 5", bietet auf der Rückbank einen Sitz mehr und hat die "Pro S" Konfiguration, also den großen 77-kWh-Akku sowie den stärksten Motor mit 204 PS. Dass es den ID.3 mit dem größten Akku bislang nur mit vier Sitzen gab, lag laut dem Youtuber Battery Life am Gewicht. Was VW jetzt verändert hat, um einen Zusatz-Sitz einzubauen, ist unklar. Denkbar wären veränderte Akku-Zellen oder eine Gewichtseinsparung an anderer Stelle. Auf die Reichweite hat der fünfte Sitz keinen großen Einfluss: Die gibt man mit 544 Kilometern nach WLTP an – gerade einmal fünf Kilometer weniger als der Viersitzer. Aber: Das schwere Panorama-Glasdach kann man nach wie vor nicht in Verbindung mit dem 77-kWh-Akku bestellen. Fünf Sitze und die größte Batterie? Gab es bislang nicht. Jetzt ist im ID.3-Konfigurator eine neue Ausstattung aufgetaucht, die das möglich macht. Sie heißtbietet auf der Rückbank einen Sitz mehr und hat die "Pro S" Konfiguration, also den großen 77-kWh-Akku sowie den stärksten Motor mit 204 PS.Was VW jetzt verändert hat, um einen Zusatz-Sitz einzubauen, ist unklar. Denkbar wären veränderte Akku-Zellen oder eine Gewichtseinsparung an anderer Stelle. Auf die Reichweite hat der fünfte Sitz keinen großen Einfluss: Die gibt man mit 544 Kilometern nach WLTP an – gerade einmal fünf Kilometer weniger als der Viersitzer. Aber: Das schwere Panorama-Glasdach kann man nach wie vor nicht in Verbindung mit dem 77-kWh-Akku bestellen.