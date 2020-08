Das elektrische SUV-Coupé VW ID.5 könnte schon 2021 kommen

VW

dürfte seine Elektroflotte in den kommenden Jahren fleißig erweitern. So könnte nach dem SUV ID.4, das bereits geleakt wurde , 2021 bereits ein SUV-Coupé auf der MEB-Plattform an den Start gehen. Das Auto dürfte auf den Namen ID.5 hören und etwas emotionaler gestaltet sein, als die bisherigen Elektro-Modelle von VW . Während die Front noch dem ID.4 ähneln könnte, wird wohl die Studie ID.Crozz aus dem Jahr 2017 als Inspiration für das Heck dienen.. Die Rückleuchten mit durchgehendem Leuchtenband unter dunklem Glas und die Schürze dürften unverändert vom ID.4 übernommen werden.