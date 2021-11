Jetzt also auch Volkswagen: Nach Audi bringt nun die Stammmarke des Konzerns einauf Basis der. Mit demwird das Design des ID.4 zwar grundlegend übernommen, bei der Technik ist das Modell mit dem flacheren Dach dagegen fürs Erste der Vorreiter der Wolfsburger Modellfamilie. Geht der ID.5 damit als eigenständiges Modell durch?

Bis zur B-Säule erkennt man den VW nur an seiner spezifischen Schürze. Modelle ohne Allrad tragen nämlich ein, GTX-Versionen gleichen allerdings dem ID.4. Im Profil werden die Unterschiede dann aber deutlich erkennbar. Das viertürige Coupé ist zum SUV Das Dach fällt zum Fahrzeugende hin deutlich ab und geht in ein weit hochgezogenes Heck über. Dort kommt ein Spoiler zum Einsatz, welcher dem VW einen deutlichen Aerodynamikvorteil verschaffen soll, insgesamt liegt der

An der Front unterscheiden sich nur Modelle mit Heckantrieb vom ID.4.

• Länge: 4,60 m

• Breite: 1,85 m

• Höhe: 1,61 m

• Radstand: 2,77 m



• Kofferraum: 549 bis 1561 Liter

Innen gleichen sich ID.4 und ID.5 optisch wie eineiige Zwillinge. Auch das Coupé übernimmt das zweigeteilte Cockpit, bestehend aus kleinem Display am Lenkstock und Infotainmentscreen auf dem Armaturenbrett. Im Fond schrumpft allerdings die Kopffreiheit. Bis 1,80 Meter Körpergröße macht das niedrigere Dach zwar keine Probleme, darüber könnte es für längere Touren aber etwas eng werden. Ganz anders die Beinfreiheit. Da der Radstand zum ID.4 identisch ist, profitiert auch das Coupé von angenehm viel Platz im Fußraum.

Brandneu ist dagegen die Software im ID.5. Sie ermöglicht demmehr Zugriff auf die Fahrerassistenz und damit. Der Travel Assist greift künftig auch auf Clouddaten zu und soll damit zuverlässiger auf schwierige Rahmenbedingungen reagieren können.Von Sprachbefehl bis zur Routenführung gibt VW nur noch sieben Sekunden an – da muss man sich auch nicht mehr vor MBUX und Co. verstecken. Auch beim Schnellladen profitieren ID.5 Kunden als erstens, hier sind künftig bis zumöglich. ID.3 und ID.4 Fahrer müssen jetzt aber ihre Fahrzeuge nicht gleich in Zahlung geben, das Update wird es auch für sie geben. Im Laufe des Jahres 2022 werden die Funktionen für Bestandsfahrzeuge Over-the-Air nachgereicht.