2022 wird eine Volkswagen-Ikone elektrifiziert – der Bulli. Was 1950 mit der ersten T-Generation begann, soll über 70 Jahre später seine wohl größte Transformation durchlaufen und sein Antriebskonzept ändern. Trotz all der Veränderung bringt der neue Antrieb aber auch alte Tugenden zurück und beweist vor allem eines: Der Bus ist für VW unglaublich wichtig. Zwar bleiben Transporter und Multivan-Modelle dem Verbrenner erst einmal treu, die für VW so wichtigen Lifestylekunden erhalten mit dem vollelektrischen Bus aber eine lokal emissionsfreie Alternative.

Optik: ID.Buzz möchte nah am Ur-Bulli sein



Volkswagen hat 2017 mit seiner ID. Buzz Studie gezeigt, wie der elektrische Bulli der Zukunft aussehen soll. Das Design orientiert sich dabei stark an der ersten Generation des Busses, dem T1. Sein charakteristisches Frontschild mit dem V-förmigen Einzug ist hier eines der auffälligsten Designelemente und wird auch bei der Neuauflage thematisiert. Auch die ikonische Zweifarb-Lackierung darf die Bus-Studie tragen. Erlkönig-Bildern zufolge orientiert sich das Serienmodell erstaunlich nah am Concept-Car. Die Überhänge sind kurz, die Fensterflächen groß und auch am Heck ist trotz Tarnfolie die Designsprache das Messe-Busses zu erkennen. Die Mission ist klar: Der neue Elektro-Bus soll optisch möglichst nah am Kult-Bus der ersten Generation bleiben.

Zoom Die Überhänge der Studie sind kurz, die angedeuteten Lufteinlässe an der D-Säule erinnern an T2 und T3.





Innenraum: Cockpit von ID.3 und ID.4 wahrscheinlich



Cockpit soll sich mit Bezug auf bereits gesichtete Erlkönige stark an ID.3 und ID.4 orientieren. Auch der Elektro-Bus soll ein kleines Digitalcockpit direkt am Lenkstock erhalten. Das Fahrzeug selbst wird über den Zentralmonitor gesteuert. Tasten gibt es so gut wie keine mehr, der Bulli würde demnach wie seine Elektro-Geschwister beinahe ausschließlich per Touch gesteuert werden. Völlig offen ist dagegen, wie der für einen VW-Bulli so wichtige Fond gestaltet sein wird. Bereits der neue T7 Multivan verfolgt zum Generationswechsel eine neue Innenraum-Philosophie und kommt künftig ohne umlegbare Rücksitzbank. Einzelsitze und eine verschiebbare Mittelkonsole sind hier das neue Raumkonzept, diesem Ansatz könnte auch die Serienversion des ID.Buzz nachgehen. Dassoll sich mit Bezug auf bereits gesichtete Erlkönige stark anorientieren. Auch der Elektro-Bus soll ein kleines Digitalcockpit direkt am Lenkstock erhalten. Das Fahrzeug selbst wird über den Zentralmonitor gesteuert. Tasten gibt es so gut wie keine mehr, der Bulli würde demnach wie seine Elektro-Geschwister beinahegesteuert werden. Völlig offen ist dagegen, wie der für einen VW-Bulli so wichtige Fond gestaltet sein wird. Bereits der neueverfolgt zum Generationswechsel eineund kommt künftig ohne umlegbare Rücksitzbank. Einzelsitze und eine verschiebbare Mittelkonsole sind hier das neue Raumkonzept, diesem Ansatz könnte auch die Serienversion des ID.Buzz nachgehen.

Zoom Das Cockpit wird sich wohl am ID.3 (Bild) orientieren. Eine Mittelkonsole soll es aber in dieser Form nicht geben.





Name und Versionen: VW könnte den Bus auch Samba nennen



Ob der erste vollelektrische Bulli wirklich ID.Buzz heißen wird, ist noch unklar. Zwar würde der Name die Nomenklatur der Elektromodelle bei Volkswagen fortführen, allerdings tragen die Geschwistermodelle bislang immer Zahlen im Namen. Zudem kursieren Gerüchte, die den historischen Namen "Samba" wieder ins Spiel bringen. Demnach könnte die Serienversion des ID.Buzz auf den berühmten Namen des legendären T1 mit bis zu 23 Fenstern hören, für den mittlerweile weit über 100.000 Euro auf dem Oldtimermarkt verlangt werden. Klarheit wird es wohl hierüber erst kurz vor der Premiere geben.

Zoom Bis 2025 soll der ID.Buzz auch autonom unterwegs sein können. VW-Tochter MOIA könnte den Bus nutzen.





Auch wenn der Name noch unklar ist, so gibt es bei den Versionen schon mehr Gewissheit. Erst kürzlich hat VW eine Zeichnung der vollautonomen ID.Buzz-Version gezeigt, die ab 2025 ihren Dienst antreten soll. Neben dem Fensterbus mit Platz für mehrere Personen ist aber auch eine kommerzielle Version geplant, die dann im hinteren Teil ohne Fenster auskommt. Zwar werden Multivan und Transporter weiterhin mit Verbrennungsmotoren angeboten, für Unternehmen die vornehmlich in der Stadt unterwegs sind, soll die Cargo-Version des ID.Buzz aber eine vollelektrische Alternative mit mehr Fokus auf die Optik darstellen.

Technik: ID.Buzz flexibel skalierbar dank MEB



Zoom Durch einen längeren Radstand passen in den Bulli mehr Akkus. Der MEB ist hier flexibel.