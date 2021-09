Volkswagen gibt mit derauf der IAA in München einen ersten Ausblick darauf, wie ein zukünftigesder Marke aussehen könnte. Die Vermutung liegt nahe, dass dasdie Formensprache desvorwegnimmt. Die technische Basis des kleinen ID bildet der MEB (Modularer E-Antriebs-Baukasten) , auf dem auch schon ID.3 und ID.4 stehen. Besonders interessant ist der Preis des ID.1. Als Einstieg in VWs Elektro-Sparte werdenangepeilt. Bis der ID.1 im Serientrimm auf die Straße rollt, dauert es aber noch bis 2025.

Zweifarblackierung und ein Hauch Retrodesign bei Scheinwerfern und Rückleuchten kündigen den VW ID.1 an.

Beim Design gibt sich die Studie klassisch: Vier Türen und eine – so verspricht VW – große Heckklappe sollen für gute Nutzbarkeit des kleinen E-SUVs sorgen. Dashakt AUTO BILD als Studien-Gimmick ab, das es wohl nicht in die Serie schaffen wird. Die Abmessungen des ID.Life sind: 4,10 Meter Länge treffen auf 1,84 Meter Breite und eine Höhe von 1,60 Meter. Der Radstand beträgt 2,65 Meter und verspricht Platzverhältnisse wie in der Kompaktklasse