in Beetle mit Rennsport Injection – das ist der VW New Beetle RSi, mit dem Volkswagen 2001 den ultimativen Wolf im Beetle-Kleid auf den Markt brachte. ABS, Allradantrieb Sportfahrwerk und satte 224 PS machen aus dem wenig geliebten New Beetle einen Super-Käfer mit Sportwagencharakter. Nur 250 Exemplare des RSi wurden gebaut, was ihn zu einem begehrten Sammelobjekt macht. Und jetzt steht eins dieser 250 Fahrzeuge in Deutschland zum Verkauf . In fast fabrikneuem Originalzustand, mit einer sensationell niedrigen Laufleistung von gerade einmal 39 Kilometern. Der Düsseldorfer Luxus-Autohänder "Movendi – The Spirit of Classic Cars" bietet die 2003 gebaute Renn-Version des New Beetle beim Klassiker-Portal Classic Driver an – für stattliche 52.500 Euro. Das sollte man allerdings im Licht des ursprünglichen, noch in Deutscher Mark benannten Listenpreises von einst 135.930 DM betrachten. Zudem ist dieses Fahrzeug praktisch neu – und deutlich beliebter als zum Verkaufsstart. Der RSi-Beetle war vielen Anfang der 2000er schlichtweg zu teuer. Gebrauchte VW New Beetle RSi hier kaufen