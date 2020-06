icht alle Volkswagen kommen aus Wolfsburg. Zum Beispiel das neue T-Cross Coupé mit dem Namen VW Nivus:. Wie der T-Cross steht auch der Nivus auf der MQB-A0-Plattform, ist aber in fast allen Belangen größer. Wegen des schrägen Hecks wächst beispielsweise der hintere Überhang auf knapp 86 Zentimeter, beim T-Cross sind es gute 73 Zentimeter.Das schlägt sich auch in der Gesamtlänge von 4,27 Meter nieder (T-Cross: 4,11 Meter). Der Radstand ist mit 2,57 Metern marginal größer, dafür baut das Coupé etwas niedriger: 1,49 Meter streckt sich der Nivus gen Himmel.

Das Design wirkt mit vielen schwarzen Elementen deutlich weniger verspielt als beim T-Cross. Auch beim Nivus zieht sich mittig über den Grill eine einzelne Chromzierleiste, die Schürze darunter ist allerdings deutlich expressiver gestaltet.und lassen die Front deutlich sportlicher wirken. Das Heck sieht, nicht nur wegen der coupéhaft abfallenden Dachlinie, deutlich eleganter aus als das Hinterteil des T-Cross. Die größer gestalteten LED-Leuchten sind zweigeteilt, wie gewohnt sind sie in einen schwarzen Balken eingelassen. Die Schürze ist komplett in Schwarz gehalten, eine Chromzierleiste verbindet die Reflektoren miteinander. Bis auf die verschlankte Klimabedieneinheit scheint der Innenraum eins zu eins vom T-Cross zu stammen. In der höchsten Ausstattung gibt es einen digitalen Tacho und einen zehn Zoll großen Bildschirm fürs Infotainment

In Brasilien gibt es den Nivus mit einem 128 PS starken Dreizylinder. Getankt wird Ethanol.

Während es in Brasilien zunächst nur einen mit Ethanol betriebenen Dreizylindermotor mit 128 PS geben wird, dürfte VW für den europäischen Nivus die bereits vom T-Cross bekannte Motorenpalette anbieten:. Während es den schwächeren Benziner nur mit manueller Fünfgangschaltung gibt, bietet VW für die beiden anderen Motoren wahlweise eine Sechsgang-Schaltung oder ein Siebengang-DSG an. Auf den brasilianischen Einstiegspreis von 79.990 Real (umgerechnet 13.318 Euro) wird VW in Deutschland wohl ordentlich was drauflegen. Immerhin kostet hierzulande bereits der T-Cross mindestens 19.250 Euro ( Ersparnis bei carwow.de bis zu 2300 Euro ). Als edlere Coupé-Variante dürfte der Nivus demnachkosten.