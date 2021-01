Jetzt haben die AUTO BILD-Erlkönigjäger den getarnten Facelift-Polo in freier Wildbahn erwischt. Die Bilder zeigen: Mit der Überarbeitung nähert sich der Polo stark Langsam erreicht die sechste Generation des VW Polo ihre Halbwertszeit. Immerhin ist das Auto seit 2017 auf dem Markt – es wird also Zeit für ein Facelift des Kleinwagens.Die Bilder zeigen: Mit der Überarbeitung nähert sich der Polo stark dem Golf 8 an.

Die Frontscheinwerfer bekommen eine neue Signatur und eine geschwungene Form wie beim Golf 8. Die Tarnung ist in Wagenfarbe gehalten und verdeckt das neue Design so gut wie möglich. Trotzdem sind Details gut auszumachen: Auch der Grill dazwischen dürfte leicht überarbeitet werden, je nach Ausstattung verbindet ein LED-Band die Tagfahrlichter der Scheinwerfer. Unter der Tarnung ist auch das neue Design der Frontschürze zu sehen. Die Öffnung wächst in die Breite und bekommt die geschwungenen Spangen des Golf 8. Der GTI könnte zudem die Nebelscheinwerfer im Zielflaggendesign erhalten.

Auch am Heck sind die Leuchten besonders spannend gestaltet. Erstmals beim Polo sind sie – analog zum Golf 8 – offenbar zweigeteilt mit einem spitzen Ausläufer in die Heckklappe. Ebenfalls leicht aufgefrischt wird die Heckschürze, das verrät die aufgeklebte Tarnung rund ums Nummernschild. Die Fake-Endrohre dürften es so zwar kaum in die Serie schaffen – sie weisen aber darauf hin, dass auch beim Polo künftig zwei Chromzierelemente die Auspuffrohre andeuten. Abgerundet wird das Ganze wohl mit neuen Lackfarben und Felgendesigns.