angsam erreicht die sechste Generation des VW Polo ihre Halbwertszeit. Immerhin ist das Auto seit 2017 auf dem Markt – es wird also Zeit für ein Facelift des Kleinwagens. Wie das aussehen könnte, zeigt die Illustration des AUTO BILD-Zeichners. Beim Facelift wird VW wohl an den üblichen Schrauben drehen:Auch die veränderte Schürze könnte vom großen Bruder Golf inspiriert sein und entsprechend von sportlichen Querelementen undgeprägt werden. Bleibt VW seiner Linie treu, bekommt auch der Polo GTI hier ein zusätzliches. Am Heck ist ebenfalls mit einer überarbeiteten Lichtsignatur und einer neuen Schürze zu rechnen. Abgerundet wird das Ganze wohl mit neuen Lackfarben und Felgendesigns.