Langsam erreicht die sechste Generation des VW Polo ihre Halbwertszeit. Immerhin ist das Auto seit 2017 auf dem Markt – es wird also Zeit für ein Facelift des Kleinwagens. Die Neuauflage wird schon bald gezeigt; am hier geht's zum Livestream ). Zusammen mit dieser Ankündigung hat VW ein Teaserbild veröffentlicht. Die Skizze zeigt, was die Erlkönigbilder bereits vermuten ließen: Der frische Polo bekommt eine. Offiziell ist bereits, dass der kleine VW einbekommen wird, wahrscheinlich aber nur gegen Aufpreis. Außerdem soll das Auto immer online sein, wir rechnen mit einer abgespeckten Variante des aktuellen MIB3- Infotainments

Die Erlkönigbilder zeigen noch weitere Details, die vermuten lassen, dass sich der Polo dem Golf 8 annähert. Die Tarnung ist in Wagenfarbe gehalten und verdeckt das neue Design so gut wie möglich. Trotzdem ist die neue Frontschürze zu sehen. Die Öffnung wächst in die Breite und bekommt die geschwungenen Spangen des Golf 8.erhalten. Die Rücklichter scheinen erstmals beim Polo – analog zum Golf 8 – zweigeteilt mit einem spitzen Ausläufer in die Heckklappe. Ebenfalls leicht aufgefrischt wird die Heckschürze, künftig deuten wahrscheinlich zwei Chromzierelemente die Endrohre an. Abgerundet wird das Ganze wohl mit neuen Lackfarben und Felgendesigns.