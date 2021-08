Seit 2008 ist derder schickere Golf im sportlichen Anzug.Dennoch gibt es eine VW-typisch ordentliche Verarbeitung und dank der-Plattform ausreichend Annehmlichkeiten.Die Palette umfasst fünf Benziner mit einem Spektrum von adäquaten 125 bis zu rassigen 280 PS im Scirocco R mit elektronischer Differenzialsperre. In den Selbstzündern sitzt der 2.0 TDI mit 150 oder 180 PS.

Nicht nur gut aussehen: Reicht der gebotene Raum vorn auch für Großgewachsene, müssen sich die Mitreisenden im Fond des 2+2-Sportcoupés kaum einschränken.Bei umgeklappter Rückbank bietet der Scirocco sogar genug Platz für einen Stopp beim heimischen Baumarkt. Störend:Auf der Straße gibt er sich sportlich straff, schrammt nur scharf an der Grenze zur Unverhältnismäßigkeit vorbei.

Scirocco

In vielen Fällen die Steuerkette . Ein Problem, das der Scirocco vom Plattform- und Motorspender übernimmt.Im besten Fall nur Modelle mit bereits erfolgtem Wechsel erstehen. Des Weiteren neigen die hinteren Federn zum Bruch. Problem: Die Bruchstelle liegt häufig im unteren Aufnahmetopf, also genau hinschauen oder an der Windung testen.Kleinigkeiten, die denplagen, sind die langen, schweren und deshalb mit der Zeit hängenden Türen.