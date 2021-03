Bauzeit: 2010 bis heute

Motoren: 115 PS (2.0 TDI) bis 220 PS (2.0 TSI)

Preis: ab 10.900 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2010): 5 Sterne

Ein überaus geräumiger Familienfreund, 23 cm länger als sein schon nicht kleiner Vorgänger. Technisch eine Art "Passat Plus", dessen Generation 3C liefert die Plattform. Gebaut werden der VW Sharan und sein spanischer Bruder Seat Alhambra in Portugal. Seit dem Modellwechsel von 7M auf 7N gibt es ihn, auf Wunsch auch elektrisch betätigt. Stühleschleppen ist nicht mehr. Der Kunde kann noch wählen, ob fünf, sechs oder gar sieben Sitzplätze an Bord sind, die Sitze auszubauen, ist aber nicht mehr vorgesehen. Zudem sindmit von der Partie – vom adaptiven Tempomaten über Spurhalte- und Parklenkassistenz bis zur Müdigkeitserkennung ist gegen Aufpreis fast alles möglich.

Das kann er: Im Programm sind zwei Benziner mit 150 und 220 PS, drei Diesel von 115 bis 184 PS. Sechsgang-Schalt- oder Doppelkupplungsgetriebe, als 2.0 TDI mit 140 oder 150 PS auch mit Allradantrieb. Als Option gibt es ein adaptives Fahrwerk, dann wird's sogar etwas sportlich. Gemütlich reisen: Endlich sitzen Passagiere auch in der dritten Reihe recht bequem, wenn die Vordermänner ihren Sitz etwas nach vorn schieben.

Bei einigen Fahrzeugen bildet sich Rost an der Heckklappe sowie an den Türunterkanten. Verkokte AGR-Ventile und defekte Anlasser kommen vor. Rückruf? Weil sich Wasser zwischen den doppelten Türdichtungen sammeln konnte.. Aufgrund des recht hohen Grundgewichts von rund 1,8 Tonnen wird die Bremsanlage hart beansprucht. So kritisiert der TÜV überdurchschnittlich häufig den Zustand der Bremsscheiben . Ausgeschlagene Silentlager an den vorderen Querlenkern – Achsvermessung Pflicht – sind darüber hinaus keine Seltenheit.