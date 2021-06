Der Volksmund nennt sie etwas abfällig Rentner-Golf, egal ob VW Golf Plus oder Golf Sportsvan . Tatsächlich sind die Modelle nicht nur für die ältere Kundschaft hochinteressant.

Bauzeit: 2014 bis heute

Motoren: 85 PS (1.2 TSI) bis 150 PS (1.4 TSI)

Preis: ab 10.500 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2014): fünf Sterne

Ein Etikettenschwindel, denn mit Sportlichkeit ist es nicht weit her in Anbetracht von maximal 150 PS. Aber es klingt dynamisch, und er sieht auch so aus. Vorstellung auf der IAA 2013, Facelift 2017, passgenau für die Nische zwischen Golf Limousine und Touran . Beliebt beim typischen Kundenkreis istdie außerdem für merklich mehr Raum vor der – verschiebbaren – Rückbank sorgt.als Sparversion BlueMotion und mit Erdgasantrieb