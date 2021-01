VW-SUV ODER KOMBI? Hier gibt es eine klare Kaufempfehlung Der Passat gibt sich kaum eine Blöße, kostet aber tatsächlich mehr als der ganz frische Tiguan Foto: Toni Bader / AUTO BILD

Seit Jahren erleben wir bei den SUV immer neue Rekord-Neuzulassungszahlen. Das bleibt auch 2020 so. Von den rund 2,9 Millionen bei uns insgesamt neu angemeldeten Fahrzeugen gehört inzwischen fast jedes dritte in die KBA-Klassen SUV oder Geländewagen.

Zum Vergleich: Auf Platz zwei in diesem Ranking landen die allseits beliebten Kompakten, also Golf & Co. Und die schaffen gerade mal einen Anteil von etwa 20 Prozent, stellen also nur jedes fünfte neu zugelassene Auto hierzulande.

Da fragen wir uns natürlich: Wie kommt das? Und bedeutet das, dass ein SUV tatsächlich der bessere Kauf ist?

Um das zu überprüfen, stellen wir aktuellen SUV-Modellen jeweils einen praktischen Kombi aus eigenem Hause gegenüber. Platz, Fahreindruck, Alltagskönnen und natürlich der Preis stehen dabei im Fokus.

Hier tritt der ausgereifte VW Passat Variant gegen den neuen Tiguan an!

Kombi VW Passat 2.0 TDI gegen SUV VW Tiguan 2.0 TDI

Klingt nach Generationenkonflikt. Dem 2014 gestarteten und 2019 aufgefrischten Auslaufmodell Passat Variant steht der ganz neue Tiguan Jahrgang 2020 gegenüber. Beide basieren ja auf dem Golf, sprich dem modularen Querbaukasten MQB. Verschiedene Ausbaustufen, aber doch ähnlich.

Deshalb fahren beide auch richtig komfortabel und angenehm agil. Dicht beieinander auch die Fahrleistungen, mit leichten Vorteilen für den etwa 40 Kilo leichteren und 16 Zentimeter flacheren Passat. Weil der Variant sich zudem 29 Zentimeter länger streckt, lässt er sich zwar schlechter parken, bietet im Rückraum aber mehr Platz.

Im Kofferraum des Passat verschwindet eine Reisetasche mehr, elf Zentimeter mehr Radstand lassen uns hinten entspannter lümmeln. Okay, dafür sitzt Team Tiguan höher, auf der Rückbank müssen auch große Gäste selten unentspannt hocken. Und als 150-PS-TDI mit Sechsgang-Handschaltung kostet das SUV 1130 Euro weniger als Kollege Kombi.

Passat-Kombi: 650 bis 1780 Liter Kofferraum sind vergleichsweise üppig, Höhe: 760 mm, Tiefe maximal: 1995 mm, Tiefe minimal: 1095 mm, Breite: 1000 mm

SUV: Stauraum bis zu 615 bis 1655 Liter, Fondbank verschiebbar, Höhe: 765 mm, Tiefe maximal: 1700 mm, Tiefe minimal: 805 mm, Breite: 1005 mm

Technische Daten und Maße: TECHNISCHE DATEN VW PASSAT 2.0 TDI VW TIGUAN 2.0 TDI Motor Vierzylinder, Turbo Vierzylinder, Turbo kW (PS) 110 (150) 110 (150) Leergewicht 1568 kg 1617 kg max. Anhängelast 2000 kg 2000 kg Kofferraumvolumen 650–1780 l 615–1655 l 0-100 km/h 9,1 s 9,4 s Spitze 213 km/h 201 km/h Verbrauch (WLTP) 4,9 l D/100 km 5,1 l D/100 km CO₂ (WLTP) 127 g/km 135 g/km Preis ab 34 705 € 33 575 €

Kombi: VW Passat 2.0 TDI

VW Passat 2.0 TDI – Radstand: 2786, Länge: 4773, Höhe: 1516, Ladekantenhöhe: 625 (Alle Abmessungen in Millimetern)

SUV: VW Tiguan 2.0 TDI

VW Tiguan 2.0 TDI – Radstand: 2677, Länge: 4486, Höhe: 1673, Ladekantenhöhe: 740 (Alle Abmessungen in Millimetern)

Fazit

Mit dem Tiguan fährt das modernere, kaum kleinere oder langsamere Auto vor. Dass das kompakte SUV auch günstiger ausfällt als der Passat, bringt den Tiguan endgültig nach vorn. ► SIEGER: VW Tiguan (SUV)