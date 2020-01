VW T-Roc R: Gebraucht kaufen

K

In 4,8 Sekunden sprintet der 300 PS starke VW T-Roc R auf Tempo 100.

ompakte Fahrzeuge wie der VW Golf gehören zu den meistgekauften Modellen in Deutschland. Dicht gefolgt jedoch von SUVs , sie sich seit Jahren wachsender Beliebtheit erfreuen. Kein Wunder also, dass Volkswagen auch einen hochgelegten Golf im Angebot hat. Erstmals ausgeliefert wurde der T-Roc Ende 2017.Und obwohl der 300 PS starke T-Roc R noch so jung ist, kann man beim Gebrauchtwagenkauf richtig viel Geld sparen.Neu kostet die stärkste Version des erfolgreichen VW T-Roc aktuell mindestens 44.000 Euro., bei dem ebenfalls der 300 PS starke Zweiliter-Turbobenziner unter der Haube arbeitet. Serienmäßig an Bord des T-Roc R sind unter anderem Allradantrieb , das Siebengang-DSG-Getriebe, abgedunkelte hintere Seitenscheiben, 18 Zoll große Leichtmetallräder, verchromte Abgas-Doppelendrohre, ein Multifunktionslenkrad aus Leder mit Schaltwippen sowie Sportsitze. Unser entdecktes Exemplar hat zusätzlich zur Serienausstattung noch recht viele aufpreispflichtige Extras, ist aber günstiger als das aktuelle Basisfahrzeug.