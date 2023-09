Die Transporter-Geschichte der Franzosen schmückt berühmte Modelle. Ein besonders beliebtes ist der zwischen 1948 und 1981 gebaute H­-Van, der als Lieferwagen, Feuerwehrauto und als Oldie in der Gegenwart als ansehnlicher Mikro­-Foodtruck von rollenden Crêpes­-Verkäufern zu bewundern ist. Auch dem modernen SpaceTourer fehlt es nicht an Charme, wenngleich der Van in Kooperation mit Toyota entstand und inzwischen auch als Fiat, Opel, Peugeot und Toyota vom Band läuft.