Der nächste VW Bus , der mehr ein Facelift des T5 als eine eigenständige Evolutionsstufe gewesen ist. Der neue VW T7 Multivan wurde bereits im Herbst 2020 als nur noch leicht getarnter Erlkönig in den Alpen erwischt. Die Bilder zeigen: Er orientiert sich mehr an den Pkw der Marke VW, nimmt dabei aber Elemente seiner Urahnen auf. So ist zu erkennen, dass wieder eine kleine Seitenscheibe in der Fahrerkabine verbaut ist, die an die Bulli-Generationen eins bis drei erinnert.