VW T7 Multivan wird der größte Plattform und nutzt in Zukunft den "MQB-Evo"-Baukasten. Der Wechsel der Bodengruppe ermöglicht den Ingenieuren die Elektrifizierung des neuen Bullis, konventionelle Antriebe bleiben aber das Rückgrat des vielseitigen Hannoveraners. Mit der Baureihe Innenraumkonzept neu gedacht und soll sich damit an die Bedürfnisse der Neuzeit anpassen. Trotz neuer Plattform sollen auch Nutzfahrzeugfreunde und Handwerker weiterhin auf ihre Kosten kommen: Der T6.1 wird nämlich weiterhin als Transporter und California-Camper im Programm bleiben. Nur der Multivan wechselt, bis auf eine Ausnahme, auf die Golf-Bodengruppe. Marktstart soll noch in der zweiten Jahreshälfte 2021 sein, die Preise dürften steigen. AUTO BILD vermutet mindestens 45.000 Euro für den Basis-T7. Der neuewird der größte Golf aller Zeiten. Zur siebten Generation wechselt der VW Bus als Multivan nämlich seineund nutzt in Zukunft den ". Der Wechsel der Bodengruppe ermöglicht den Ingenieuren diedes neuen Bullis, konventionelle Antriebe bleiben aber das Rückgrat des vielseitigen Hannoveraners. Mit der Baureihe T3 führte die Nutzfahrzeugabteilung von VW 1985 den Multivan ein; mehr als 35 Jahre später wird dasund soll sich damit an die Bedürfnisse der Neuzeit anpassen. Trotz neuer Plattform sollen auch Nutzfahrzeugfreunde und Handwerker weiterhin auf ihre Kosten kommen:. Nur der Multivan wechselt, bis auf eine Ausnahme, auf die Golf-Bodengruppe. Marktstart soll noch in dersein, die Preise dürften steigen. AUTO BILD vermutetEuro für den Basis-T7.

Optik: Der Multivan ähnelt dem VW Caddy



Multivan an der Front dem Caddy an. Die Aufteilung von Scheinwerfer, Grill und Schürze erinnert stark an den Großraumkombi und gliedert den Bus in die Reihe von VWs praktischen Pkw-Modellen ein. Die Motorhaube steht flacher als beim Vorgänger und geht in einem größeren Winkel in die ebenfalls flach stehende Windschutzscheibe über. In der Seitenansicht fällt das Dreiecksfenster vor den Seitenspiegeln auf, eine optische Linie verbindet die serienmäßigen LED-Scheinwerfer (optional Matrix-LED) mit den ebenfalls serienmäßigen LED-Rückleuchten. Optisch nähert sich deran. Die Aufteilung von Scheinwerfer, Grill und Schürze erinnert stark an den Großraumkombi und gliedert den Bus in die Reihe von VWs praktischen Pkw-Modellen ein. Die Motorhaube steht flacher als beim Vorgänger und geht in einem größeren Winkel in die ebenfalls flach stehende Windschutzscheibe über. In der Seitenansicht fällt das Dreiecksfenster vor den Seitenspiegeln auf, eine optische Linie verbindet diemit den ebenfalls serienmäßigen LED-Rückleuchten.

Zoom Erstmals erhält ein Bulli zweigeteilte Rückleuchten.



Der neue Bus bekommt serienmäßig zwei Schiebetüren. Am Heck gibt es – erstmals an einem VW-Transporter – zweigeteilte Rückleuchten, die horizontal angeordnet sind. Der Modellschriftzug wandert zwar in die Mitte, befindet sich allerdings nicht unter dem Logo, sondern unterhalb der Kennzeichenaussparung. Das Dach des T7 Multivan fällt zum Heck hin leicht ab und endet in einem Dachkantenspoiler.

Abmessungen und Anhängelast: VW T7 ist etwas größer als der T6.1



Der neue Multivan ist in fast allen Dimensionen etwas gewachsen. Es gibt zwei unterschiedliche Karosserieversionen, eine Kurz- und eine Langversion.

Die Abmessungen im Überblick:

● Länge: 4973 mm (kurz) / 5173 mm (lang)

● Breite: 1941 mm

● Höhe: 1903 mm

● Radstand: 3124 mm

Kofferraumvolumen

● Kurzversion: 469 Liter / 3672 Liter

● Langversion: 763 Liter / 4053 Liter

Anhängelast

● bis zu 2000 kg



Plattform: Multivan wird endgültig zum Pkw

Volkswagen baut die T-Reihe künftig auf drei Säulen auf. Die Basis bildet weiterhin der aktuelle T6.1, der als Transporter, Caravelle und California weiterhin den Anforderungen als Nutzfahrzeug und Campingbus gerecht werden soll. Der Multivan wechselt als T7 auf die MQB-Evo-Plattform, auf der auch der Golf steht. Neben dem aktuellen Golf-Infotainment und modernen ab 2022 der vollelektrische ID.Buzz stellen, der auch als Cargo-Version den neuen Spätestens mit dem T4 näherte Volkswagen seinen beliebten Transporter immer mehr dem Pkw-Segment an. Trotz allem teilten sich alle Derivate eine Nutzfahrzeug-Plattform. 2021 soll sich das ändern.. Die Basis bildet weiterhin der aktuelleDer Multivan wechselt als T7 auf die MQB-Evo-Plattform, auf der auch der Golf steht. Neben dem aktuellen Golf-Infotainment und modernen Assistenzsystemen bietet die Bodengruppe vor allem die Möglichkeit, den Multivan zu elektrifizieren. Das erlaubt erstmals ein Plug-in-Hybrid-Modell in der T-Baureihe. Letzte Säule wirdstellen, der auch als Cargo-Version den neuen MEB nutzen wird.

Cockpit: Multivan mit Golf 8-Infotainment

Großteil der Knöpfe verschwindet und durch Touchflächen ersetzt wird. Das Lenkrad behält allerdings seine Multifunktionstasten. Als Digitalcockpit dient ein 10,25 Zoll großer Monitor, die Bedienung des Infotainments erfolgt über einen 10-Zoll-Touchscreen. Die Anbindung des Smartphones via App-Connect ist bereits in der Basisausstattung möglich. Das Cockpit ist digital wie nie zuvor im VW Bus. Im Grunde verpflanzt der Konzern das Armaturenbrett mitsamt Bildschirmen und Lenkrad aus dem Golf 8 in den neuen Multivan. Das bedeutet für die Bedienung, dass einwird. Das Lenkrad behält allerdings seine Multifunktionstasten. Alsgroßer Monitor, die Bedienung des Infotainments erfolgt über einen. Die Anbindung des Smartphones via App-Connect ist bereits in der Basisausstattung möglich.

Zoom Das T7-Cockpit stammt grundlegend aus dem Golf 8. Viele Touchflächen ersetzen klassische Knöpfe.



Wie es sich für einen VW-Bus gehört, gibt es Fahrer- und Beifahrersitz auch mit Armlehnen, die in höheren Ausstattungslinien serienmäßig sind. Die Fahrstufenwahl des DSG erfolgt beim Multivan in Zukunft nur noch über einen Kipptaster; einen Wahlhebel gibt es nicht mehr, ebenso wenig wie eine mechanische Handbremse. Sie wird zum Modellwechsel durch eine elektrische Parkbremse ersetzt. Das Ambiente im Innenraum wird auf Wunsch gediegener als im Golf. Je nach Ausstattung stehen auch Dekore in Holzoptik zur Auswahl, die dem Bus einen wohnlichen Anstrich verpassen.

Fond: Keine Rückbank, dafür Sitzheizung

Wer sich für einen Multivan interessiert, der möchte mit dem Fahrzeug unterschiedliche Aufgaben erledigen. Diesen variablen Nutzwert verspricht VW auch beim neuen Modell. Die bislang bei allen Multivan standesgemäße 3er-Rücksitzbank hat es allerdings nicht mehr in den T7 geschafft, stattdessen bieten die Hannoveraner verschiebbare Einzelsitze für den Bus an. Zwar entledigt sich der Bus dadurch seiner Schlafmöglichkeit – das soll im Gegenzug aber mit einem modularen Innenraumkonzept ausgeglichen werden, bei dem sogar E-Bikes im Innenraum Platz finden sollen.

Zoom Die Rückbank verschwindet aus dem Multivan, stattdessen gibt es künftig Einzelsitze.



Sitzheizung versehen werden können. Neben dem ersten Panorama-Glasdach in einem Multivan dürfte die variable Mittelkonsole das größte Highlight im Fond sein. Sie lässt sich beinahe über die gesamte Länge des Fahrzeugs verschieben und beinhaltet neben Stauraum auch zwei Tischhälften. Durch die Verlagerung des Einsatzgebiets lässt sich die Konsole auf Wunsch zwischen die beiden vorderen Sitze schieben, was erstmals in einem Bulli für eine serienmäßige Ablage zwischen Fahrer und Beifahrer sorgt. Das Schienensystem im Boden erlaubt unterschiedliche Positionen der Sitze und ist mit einer Strom-Zufuhr ausgestattet. So sollen die Außensitze bei Bedarf optional mit einerversehen werden können. Neben dem ersten Panorama-Glasdach in einem Multivan dürfte diedas größte Highlight im Fond sein. Sie lässt sich beinahe über die gesamte Länge des Fahrzeugs verschieben und beinhaltet neben Stauraum auch zwei Tischhälften. Durch die Verlagerung des Einsatzgebiets lässt sich die Konsole auf Wunsch zwischen die beiden vorderen Sitze schieben, was erstmals in einem Bulli für eine serienmäßige Ablage zwischen Fahrer und Beifahrer sorgt.

Assistenten: MQB bewegt Multivan teilautonom



Dank der neuen Pkw-Plattform übernimmt der neue Multivan fast alle Sicherheitssysteme, die auch andere Volkswagen aktuell bieten. Durch den "Travel Assist" werden Funktionen wie der adaptive Tempomat mit dem Spurhaltesystem gekoppelt. Das erlaubt dem Bus, teilautonom unterwegs zu sein.

Zoom Die MQB Evo-Plattform bietet eine Menge Assistenzsysteme, von denen auch der Multivan profitiert.





Alle Assistenten des Multivan im Überblick

● "ACC" mit Stop & Go (automatische Distanzregelung)

● "Area View" (360-Grad-Umgebungsansicht über vier Kameras)

● Ausparkassistent inklusive Abbiegeassistent

● Berganfahrassistent

● Car2X (lokales Warnsystem)

● "Emergency Assist" (assistierter Stopp im Notfall)

● ESC mit ABS, ASR, EDS

● Flankenschutz

● "Front Assist" inkl. City-Notbremsfunktion

● Geschwindigkeitsregelanlage inklusive Speed Limiter

● "IQ.DRIVE Travel Assist" (automatisiertes Fahren, Level 2)

● "Lane Assist" (Spurhalteassistent)

● "Light Assist" (Fernlichtassistent)

● Müdigkeitserkennung

● Multikollisionsbremse

● Parklenkassistent

● "ParkPilot" (Abstandswarnung)

● Proaktiver Insassenschutz

● "Rear View" (Rückfahrkamera)

● Reifendruckkontrollsystem

● Seitenwindassistent

● "Side Assist" (Spurwechselassistent) inklusive Ausstiegswarner

● "Trailer Assist" (Anhängerrangierassistent)

● Verkehrszeichenerkennung

Connectivity: MIB 3.2 im neuen VW T7 mit voller Vernetzung



MIB 3.2 auf. Neben dem volldigitalen Kombiinstrument wird das System im Bulli auch über einen 10-Zoll-Touchscreen gesteuert. Erstmals bietet VW in einem Bus auch ein Head-up-Display an. Egal welche Ausstattungsvariante gewählt wurde, als Basisinfotainment kommt das "Ready 2 Discover" zum Einsatz. Es beinhaltet bereits eine kostenlose integrierte eSim-Karte und ist damit immer online. Navigation gibt es hier nicht (nachträglich im Auto zubuchbar), allerdings lässt sich über App-Connect via Das Infotainment des Multivan baut wie beim Golf auf demauf. Neben dem volldigitalen Kombiinstrument wird das System im Bulli auch über einen 10-Zoll-Touchscreen gesteuert. Erstmals bietet VW in einem Bus auch ein Head-up-Display an. Egal welche Ausstattungsvariante gewählt wurde, als Basisinfotainment kommt das "Ready 2 Discover" zum Einsatz. Es beinhaltet bereits eine kostenloseNavigation gibt es hier nicht (nachträglich im Auto zubuchbar), allerdings lässt sich über App-Connect via Apple Carplay und Android Auto in der Head-Unit auf Google Maps oder Apple Karten zugreifen.

Zoom Ein neues Dieselaggregat lässt noch auf sich warten, dafür gibt es den T7 auch mit Plug-in-Hybridantrieb.



Wer Wert auf eine Vernetzung des Fahrzeugs mit dem Handy legt, der kann kostenpflichtig den "We Connect Plus"-Dienst dazubuchen und erhält so Zugriff auf unterschiedliche Fahrzeugfunktionen. Hierzu zählen das Ent- und Verriegeln des Multivan über das Telefon oder die Vorklimatisierung des Innenraums vor der Reise. Das Telefon wird über USB-C-Buchsen mit dem Fahrzeug verbunden, Musik-Fans können auf die optionale Harman Kardon-Soundanlage mit 14 Lautsprechern und 840 Watt Leistung zurückgreifen. Auch die Sicherheit spielt bei der Vernetzung eine Rolle. Der Multivan verfügt, wie der Golf 8 auch, über Car2X-Kommunikation und kann sich so mit anderen Fahrzeugen oder der Verkehrsinfrastruktur in der Umgebung vernetzen.

Antriebe: Der Multivan als Plug-in-Hybridmodell

Plug-in-Hybridantrieb an. Der Multivan eHybrid bringt es auf 218 PS Systemleistung, erzeugt aus einem 1,4-Lite-TSI (150 PS) und einem Elektromotor (85 kW/116 PS). Eine 13 kWh große Zwei TSI-Benzinmotoren und ein Diesel stehen zur Auswahl, der Selbstzünder soll aber erst 2022 verfügbar sein. Der 1.5 TSI-Benziner leistet 136 PS und ein maximales Drehmoment von 220 Nm.

Erstmals in der Geschichte des VW Bus bieten die Niedersachsen ein Modell mitan. Der Multivan eHybrid bringt es auf 218 PS Systemleistung, erzeugt aus einem 1,4-Lite-TSI (150 PS) und einem Elektromotor (85 kW/116 PS). Eine 13 kWh große Batterie soll vollelektrisches Fahren in der Stadt ermöglichen. Reichweiten gibt VW noch nicht an, allerdings ist in der Pressemitteilung von täglichen Strecken mit etwas weniger als 50 Kilometern die Rede. Neben der Plug-in-Hybridvariante bietet VW den Multivan weiterhin mit konventionellen Antrieben an.. Der 1.5 TSI-Benziner leistet 136 PS und ein maximales Drehmoment von 220 Nm.

Allrad bietet VW für die neuen Modelle nicht an, deshalb bleibt ein Modell des T6.1 Multivan im Programm. Der 2.0 TDI mit 204 PS und 4Motion darf weiterleben und sichert dem Bulli die Möglichkeit, auch schwere Lasten zu ziehen. Der größere 2.0 TSI ist 204 PS stark und erzeugt bis zu 320 Nm Drehmoment. Die Maschine treibt auch Polo GTI Golf GTI und Golf R an und trägt den Motorcode EA888. Beide Benziner werden an ein Siebengang-DSG gekoppelt. Der nicht näher benannte TDI soll kommendes Jahr 150 PS leisten.Der 2.0 TDI mit 204 PS und 4Motion darf weiterleben und sichert dem Bulli die Möglichkeit, auch schwere Lasten zu ziehen.

Die Motoren des VW T7 Multivan im Überblick

Plug-in-Hybrid



● VW T7 Multivan eHybrid

Systemleistung: 218 PS

Drehmoment: 350 Nm

Reichweite: ca. 50 Kilometer

Getriebe: Sechsgang-DSG

Benziner:

● VW T7 Multivan 1.5 TSI

Leistung: 136 PS

Drehmoment: 220 Nm

Getriebe: Siebengang-DSG

● VW T7 Multivan 2.0 TSI

Leistung: 204 PS

Drehmoment: 320 Nm

Getriebe: Siebengang-DSG

Diesel:

● VW T6.1 Multivan 2.0 TDI 4Motion (bleibt im Programm)

Leistung: 204 PS

Drehmoment: 450 Nm

Getriebe: Siebengang-DSG

● VW T7 Multivan TDI (ab 2022)

Leistung: 150 PS

Weitere Daten nicht bekannt