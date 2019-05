er T6 wurde gerade erst überarbeitet, da sitzt Volkswagen schon an der nächsten VW Bus-Generation. Beim T7 soll sich einiges ändern, da der Sprung vom T5 zum T6 eher als großes Facelift zu betrachten war. Optisch soll der Bus in der nächsten Version den bislang radikalsten Sprung seit dem 2003 eingestellten T4 machen. Das Design erinnert etwas an den Renault Espace inklusive der zugespitzten Front im ICE-Stil. Für mehr Alltagstauglichkeit soll der T7 rund sechs Zentimeter flacher als sein Vorgänger werden. Neben der niedrigeren Einfahrtshöhe für Tiefgaragen, senkt das den cw-Wert und verbessert die Straßenlage.

Eine Klappe oberhalb des linken hinteren Radlaufs verrät, dass dieser Prototyp ein Hybridfahrzeug ist.

Bereits vor einiger Zeit haben die AUTO BILD-Erlkönigjäger ein Muletto des kommenden VW T7 erlegt. Der Technikträger hat eine ungewöhnlich runde Motorhaube, die optisch an einen Tiguan erinnert. Auch an der Seite ist der T7 etwas unförmig ausgestellt. Das Auffälligste beim neuen Erlkönig ist aber eine Klappe oberhalb des linken, hinteren Radlaufs: Sie gibt einen Hinweis darauf, dass es sich bei diesem Muletto um eine Hybridvariante, also um einen T7 GTE handelt. Bestätigt wird diese Annahme durch einen kleinen Aufkleber in der Scheibe, auf der "Hybrid-Fahrzeug" steht. Ansonsten erlaubt der Technikträger wenig Rückschlüsse auf das Äußere der nächsten Bus-Generation.