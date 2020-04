O

b VW ID.3 ID.4 oder ID.Space Vizzion – die Elektrifizierung der Marke VW ist in vollem Gange. Doch nicht nur VW ist unter Strom , dinfolge des Dieselskandals und angesichts drohender CO2-Strafzahlungen mehr und mehr. So ganz aber will der weltgrößte Autobauer. Das zumindest verrätin einem Interview mit dem Magazin "Autocar" "Verbrenner werden", prognostiziert der Manager. Grund sei die vermutlich, auchgenannt. Diese Lösung sei vor allem im Transportwesen gefragt, wo große und schwere Batterien äußerst hinderlich seien, sagte Rabe. "Nehmen wir die Luftfahrtindustrie. Bei Flugzeugen ist E-Fuel sehr gefragt, weil sie elektrisch nicht über den Atlantik kommen."