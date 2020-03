m 17. November 2017 hupt der VW Tiguan mit dem Kennzeichen WOB-DH 786 an unserer Tiefgaragenpforte. Natürlich hat er sich fein gemacht für den Dauertest, bekam neben der üppigen Highline-Ausstattung einige nette Extras spendiert – weshalb der Preis von 38.475 auf 50.650 Euro kletterte. Viel Geld für 4,49 Meter SUV auf der technischen Basis von Golf und Co – entsprechend hoch fallen die Erwartungen aus. Und sie werden nicht enttäuscht. Der Tiguan läuft und läuft und läuft!

Deshalb überzeugt der Tiguan im Dauertest! Nach 100.000 Kilometern legt der Tiguan kurz an und lässt sich durchchecken. BILD verrät, warum das VW-SUV eine gute Wahl ist!





Wenn dann doch jemand etwas im Fahrtenbuch notiert, dann liest sich das sinngemäß so: "ausgereifter und komfortabler Reisewagen mit laufruhigem und kräftigem 180-PS-Benziner sowie gutem Raumkonzept." Kritik? Gibt es auch. Am schnell schmuddeligen Touchscreen , dem fusseligen Teppich im Kofferraum, Faltenwurf an den vorderen Sitzflächen, an deutlichen Windgeräuschen und erhöhtem Verbrauch ab 130 km/h sowie vor allem am nicht ganz ruckfreien DSG