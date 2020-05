D ie zweite Generation des VW Tiguan ist ein Paradebeispiel in Sachen Wertstabilität. Der Wolfsburger gehört zu den beliebtesten Gebraucht-SUVs, entsprechend tief müssen Interessenten normalerweise in die Tasche greifen. Schnäppchen finden sich dennoch ab und zu: für 24.877 Euro beim Händler. Für unsere Leser geht der Deal noch weiter, AUTO BILD-Usern winken 600 Euro Rabatt! ieDer Wolfsburger gehört zu den beliebtesten Gebraucht-SUVs, entsprechend tief müssen Interessenten normalerweise in die Tasche greifen. Schnäppchen finden sich dennoch ab und zu: Dieser Tiguan Baujahr 2018 mit guter Ausstattung ist erst 13.123 Kilometer gelaufen und stehtFür unsere Leser geht der Deal noch weiter, AUTO BILD-Usern winken 600 Euro Rabatt!

Sondermodell mit Zusatz-Ausstattung

Gebrauchsspuren sind außen wie innen nicht auszumachen. Rautensteppung fürs Sondermodell. Tiguan wie neu. Ob Lack, Kunststoff-Beplankungen, Felgen oder Innenraum: Alles präsentiert sich auf den Bildern in Showroom-Qualität, Schäden oder Gebrauchsspuren sind nicht auszumachen. Als Lastesel musste er wohl nie herhalten, obwohl der Kofferraum mit 615 bis maximal 1655 Litern Stauraum einiges schlucken kann. Der Tiguan fährt als Sondermodell "Join" vor. Es ist an Dazu hat dieser Tiguan eine ganze Armada an Technikfeatures. An Bord sind unter anderem ein Head-up-Display, Abstandstempomat, selbstlenkende Einparkhilfe mit Rückfahrkamera, LED-Scheinwerfer sowie Totwinkel-, Spurhalte- und Fernlichtassistent. Der niedrigen Laufleistung entsprechend wirkt derwie neu. Ob Lack, Kunststoff-Beplankungen, Felgen oder Innenraum: Alles präsentiert sich auf den Bildern in Showroom-Qualität, Schäden oder Gebrauchsspuren sind nicht auszumachen.Derfährt als Sondermodell "Join" vor. Es ist an Alufelgen in 17 Zoll und abgedunkelten Seitenscheiben zu erkennen. Den Innenraum wertet es mit Sitzflächen in Rautensteppung, Dreizonen-Klimaautomatik, Sitzheizung vorne und Navigationssystem auf.An Bord sind unter anderem ein Head-up-Display, Abstandstempomat, selbstlenkende Einparkhilfe mit Rückfahrkamera, LED-Scheinwerfer sowie Totwinkel-, Spurhalte- und Fernlichtassistent.

Hier geht's zum Angebot Zum VW Tiguan JOIN Dank 320 Nm Drehmoment ist auch der kleinste Diesel ausreichend kräftig, schafft außerdem Euro 6 und verbraucht etwa sechs Liter auf 100 Kilometer. Das optionale DSG nervt häufig mit Anfahrruckeln und ist teuer im Unterhalt als die Handschaltung. Der fehlende Allradantrieb dürfte in den allermeisten Fällen verschmerzbar sein. Der VW Tiguan im AUTO BILD-Gebrauchtwagentest! Bei der Ausstattung wurde also nicht gespart, anders sieht das in Sachen Antrieb aus. Der Basisdiesel mit 115 PS trifft auf Handschaltung und Frontantrieb. Das alles muss aber kein Nachteil sein.Das optionale DSG nervt häufig mit Anfahrruckeln und ist teuer im Unterhalt als die Handschaltung. Der fehlende Allradantrieb dürfte in den allermeisten Fällen verschmerzbar sein.

"Weltauto" vom Vertragshändler