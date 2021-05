Bauzeit: 2010 bis 2018

Motoren: 204 PS (V6 TDI) bis 340 PS (V8 TDI)

Preis: ab 8000 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest): nicht getestet

Viel ziehen, komfortabel gleiten – ein Wohnzimmer für die Langstrecke. Das Interieur des Touareg wirkt zwar nicht mehr ganz so edel wie im Vorgänger, ist aber klasse verarbeitet. Mit seinem Sänften-Fahrwerk federt er effektiv.Ein trinkfester 3,6-Liter-V6-Sauger mit 280 PS (in engwinkliger VR-Bauweise) hielt zunächst die Benzinfahne hoch, ab Modelljahr 2016 gibt’s nur noch einen 3,0-Liter-V6-TDI mit 204 oder 262 PS. In der Lichttechnik setzt der Wolfsburger Maßstäbe:sein intelligentes Fernlicht (Aufpreis) erkennt andere Verkehrsteilnehmer und dunkelt in deren Umkreis ab.