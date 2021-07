Gegen den Up lässt sich nicht viel sagen, aber der in Brasilien zusammengesteckte Fox ist höchstens für Hardcore-VW-Fans mit eigener Werkstatt eine Empfehlung.

Bauzeit: 2011 bis heute

Motoren: 60 PS (1.0) bis 115 PS (GTI)

Preis: ab 3900 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2011): fünf Sterne

Ein 3,54 Meter langer Autowürfel, erstaunlich komfortabel und geräumig. Zusammen mit seinen Schwestermodellen Seat Mii und Skoda Citigo (New Small Family) in Bratislava gebaut,Vorbildlich: Sechs Airbags und ESP sind in jedem Up an Bord. Zahlreiche Ausstattungsvarianten, darunter auch eine hip angeSUVte Cross-Up-Version und ein GTI.