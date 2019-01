VW US-Passat Facelift (2019): Preis, Ausstattung, Marktstart

ie mittlerweile seit 2011 gebaute US-Variante des VW Passat bekommt fürs Modelljahr 2020 ihr zweites Facelift. Die Messepremiere der überarbeiteten Version des Stufenheck-Modells von VW findet auf der Detroit Auto Show (14. bis 27. Januar 2019) statt. Besonders auffällig ist die komplett renovierte Optik der US-Mittelklasse-Limousine: Vorne spendieren die Designer dem US-Passat einen großen Grill mit direkt anschließenden Scheinwerfern und viel Chrom im Stil des VW Atlas . Dazu gibt es fast schon selbstverständlich eine neue Frontschürze – in der R-Line sportlich geformt mit großen angedeuteten Lufteinlässen. Wie umfassend die Karosseriearbeiten sind, sieht man an der geänderten C-Säule, den Anschlüssen für die Stoßstangen und den neuen Sicken im Blech – und das, obwohl die alte Plattform grundsätzlich gleich geblieben ist und der Namensvetter unseres Passat nicht auf dem MQB steht. Den selbstbewussten "Passat"-Schriftzug hat VW auf dem Kofferraumdeckel direkt über dem Nummernschild platziert. Außerdem gibt es wesentlich schlankere LED-Rückleuchten und in der R-Line eine Schürze mit vier angedeuteten Endrohren.

Innen hat VW den US-Passat deutlich aufgewertet. Details wie die durchgehende Lüftungsleiste wurden von der europäischen Version übernommen.

Auch am Innenraum ist die Frischzellenkur nicht spurlos vorübergegangen. Die umgestalteten Luftausströmer erstrecken sich zumindest optisch in ganzer Breite über den Armaturenträger – das erinnert an die europäische Version des Passat und sicher nicht nur zufällig auch an Audi A7 und A8. Die Instrumente sind neu gestaltet, der Touchscreen sitzt künftig unter einer Glasscheibe. Außerdem sollen neue Materialien und frische Farben das Innere des Passat aufwerten. Neben Stoff- und Kunstledersitzflächen bietet VW für den US-Passat auch Nappaleder an. Die Liste der Komfort-Features ist umfangreich: Sitzheizung vorne und hinten gehören ebenso dazu wie der US-typische Motorstart per Fernbedienung, Regensensor, Keyless Go, Spracherkennung und beheizte Außenspiegel. Beim Infotainment ist jeder Passat mit der Car-Net-App ausgestattet – das System kann CarPlay, Android Auto und Mirrorlink.