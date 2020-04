C

Die besten Autopflege-Produkte Dr. Wack P21S High End Preis*: 9,71 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert DR. WACK A1 Speed Wax Plus 3 Preis*: ab 15,10 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Koch Chemie Shine Speed Polish Preis*: 22,85 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Sonax Xtreme Scheibenreiniger Sommer Preis*: 5,76 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert A1 Polster- und Alcantarareiniger Preis*: 8,52 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert *Preise: Stand 17.04.2020 *Preise: Stand 17.04.2020

hina bekommt den schöneren VW Sharan : Mit dem "Viloran" bringt Volkswagen dort in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Hersteller SAIC eine spannende Mischung aus Van und Kombi auf den Markt –. Deren Anordnung ist besonders, denn zwei Passagiere haben in der zweiten und zusätzliche drei Personen in der dritten Sitzreihe Platz.Auch optisch schlägt der Van einen anderen Weg ein als der etwas biedere Sharan: Die mit viel Chrom ausgestattete Front erinnert an das SUV VW Touareg , die Seitenansicht wird von massiven elektrischen Schiebetüren dominiert, während am Heck die extrem reduziert gestaltete Rückleuchten von einer Chromstrebe miteinander verbunden werden.