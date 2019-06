Gebucht wird bei We Share per Smartphone-App – wie bei Carsharing-Anbietern üblich.

Bei We Share handelt es sich um Free-Floating-Carsharing. Das heißt: Die Autos können an einem beliebigen Ort innerhalb des Gebietes abgeholt und abgestellt werden. Sinkt der Ladestand unter ein bestimmtes Niveau, werden sie von VW an eine Ladestation gebracht. Kunden, die den Wagen selbst anschließen, winkt ein Bonus. Gebucht wird über eine App , geladen wird ausschließlich grüner Strom. Eingebettet ist We Share in die VW-Mobilitätsplattform We, zu der unter anderem We Park (Parkplatzvermittlung), We Charge (Ladehilfe) und We Experience (Tipps und Empfehlungen) gehören. Nach dem Start in Berlin ist die Ausdehnung von We Share in weitere deutsche und internationale Großstädte geplant, auch in Übersee. Über die Preisgestaltung von We Share ist noch nichts bekannt, Volkswagen verspricht zur Einführung einen "attraktiven Willkommenspreis".