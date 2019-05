D

neue Königin: Vanessa Knauf

ie Tuningszene hat eineist die Miss Tuning 2019! Die 23-jährige Fitnessökonomie-Studentin aus Darmstadt setzte sich am ersten Mai-Wochenende auf der Tuning World Bodensee in Friedrichshafen als eine von zwölf Finalistinnen durch. Insgesamt hatten sich mehr als 300 junge Frauen aus dem In- und dem nahen Ausland beworben. Vorjahres-Miss Laura Fietzek krönte die Siegerin, die zuvor in unterschiedlichen Disziplinen (Foto-Shooting, Catwalk, TV-Interview) die Jury überzeugt hatte. Vanessa zeigte sich überglücklich: "Das ist totaler Wahnsinn! Ich hätte niemals gedacht, dass ich gewinne. Am meisten freue ich mich auf das Kalender-Shooting und die kommenden Auftritte, die ich haben werde", strahlte die Blondine.