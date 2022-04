Wer ein Elektroauto fährt, kann den Wagen an öffentlichen Ladestationen aufladen, ist dabei aber auf Ladepunktbetreiber angewiesen, die Strom zu den unterschiedlichsten Tarifen anbieten. Daher ist die bequemste, sicherste und auch günstigste Variante, zu Hause sein zu laden, eine Wallbox . Eine Möglichkeit, ziemlich günstig an so eine Wallbox zu kommen, sind die Ladepakete von Vattenfall: Je nach Paket gibt es die Steckdose fürs E-Auto ab 299 Euro.