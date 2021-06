entweder vom jeweiligen Hersteller direkt hergestellt wurden oder mit der jeweiligen Marke gebrandet und einem Markenlogo versehen sind. Seit Ende November 2020 werden Anschaffung und Einbau vom Bund mit 900 Euro gefördert. AUTO BILD wirft einen Blick auf diese Wallboxen – dieund einem Markenlogo versehen sind. Seit Ende November 2020 werdenvom Bund

Wallbox ID. Charger und Skoda iV Charger



Für zu Hause bietet VW eine private Ladelösung an: die vernetzte Wallbox ID. Charger samt Ladedienst und Ökostrom-Tarifen (Connect (599 Euro) und Pro (849 Euro). bietet VW eine private Ladelösung an: die vernetztesamt Ladedienst und Ökostrom-Tarifen ( alles, was Sie zu Wallboxen wissen müssen ). VW bietet mit der ID. Charger für 389 Euro die günstigste Ladestation an. Aber aufpassen: Diese Basisversion ist laut KfW-Liste nicht förderberechtigt! Beim ID. Charger gibt es die förderberechtigten Ausführungen(599 Euro) und(849 Euro). Hinzu kommen Installationskosten.

Zoom Volkswagen-ID. Charger Connect: Die Wallbox im Test lieferte im ADAC-Test eine ausgewogene Vorstellung ab.



Beim ADAC-Test schloss der "Volkswagen ID. Charger" mit der Note 2,1 ab. Die Wallbox lieferte laut ADAC eine ausgewogene Vorstellung ab und überzeugte durch gutes Kabelmanagement. In der Kategorie Sicherheit erreichte sie mit der Note 1,5 das beste Ergebnis im Test (zusammen mit der Kostad TX-1000). VW bietet seine "Charger-Wallboxen" auch für die Submarke Skoda an. Sie heißen dort: "Skoda iV Charger", "iV Charger Connect" und "iV Charger Connect+". Das gleiche gilt für Seat und Cupra, wo diese Wallboxen ebenfalls unter anderem Namen und Branding angeboten werden. Die Wallbox lieferte laut ADAC eine ausgewogene Vorstellung ab und überzeugte durch gutes Kabelmanagement. In der Kategorie Sicherheit erreichte sie mit der Note 1,5 das beste Ergebnis im Test (zusammen mit der Kostad TX-1000). VW bietet seine "Charger-Wallboxen" auch für die Submarke Skoda an. Sie heißen dort:und. Das gleiche gilt für Seat und Cupra, wo diese Wallboxen ebenfalls unter anderem Namen und Branding angeboten werden.

Wallboxen von anderen Herstellern



BMW bietet mit der "Wallbox Essential" eine herstellereigene Wallbox mit einer Ladeleistung von bis zu 22 kw (dreiphasig) an. Sie ist relativ rudimentär ausgestattet und bietet keinen Stromzähler, Lastmanager und Datenübertragungsschnittstelle. Die BMW-Wallbox ist aber voll förderfähig. Auch Mercedes hat eine eigens hergestellte Wallbox im Programm mit dem simplen Namen "Mercedes Benz Wallbox Home". Die Ladestation hat ein fest verbundenes Ladekabel und eine Ladeleistung von bis zu 22 kW.

Zoom Die Mercedes Benz Wallbox Home hat eine Ladeleistung von bis zu 22kW.





Ford Connected Wallbox" für 3-Phasen-Stromversorgungssysteme eine hausinterne Ladestation. Auch diese Wallbox mit einer Ladeleistung bis 11kW ist voll förderfähig mit einem "Honda Power Charger", "Honda Power Charger S" und "Honda Power Charger S+". Die Basisversion ermöglicht eine Ladekapazität von bis zu 22 kW (dreiphasig). Die Versionen "S" und "S+" bieten darüber hinaus "intelligente Ladefunktionen", lokales Lastmanagement und einen externen Stromzähler. Auch Elektropionier Tesla hat natürlich eine eigene Wallbox im Programm. Der "Gen 3 Wall Connector" ist voll förderfähig durch die KfW-Bank.

Ford bietet mit der "für 3-Phasen-Stromversorgungssysteme eine hausinterne Ladestation. Auch diese Wallbox mit einer Ladeleistung bis 11kW ist voll förderfähig mit einem 900 Euro Zuschuss der KfW . Honda setzt auf drei verschiedene Inhouse-Wallboxen. Denund. Die Basisversion ermöglicht eine Ladekapazität von bis zu 22 kW (dreiphasig). Die Versionen "und "bieten darüber hinaus "intelligente Ladefunktionen", lokales Lastmanagement und einen externen Stromzähler. Auch Elektropionier Tesla hat natürlich eine eigene Wallbox im Programm. Derist voll förderfähig durch die KfW-Bank.

Gebrandete Wallbox von Fiat



Fiat 500 mit E-Antrieb bietet Fiat eine gebrandete Wallbox an. Es handelt sich um die "EVBox Elvi". Die "EVBox Elvi (E3160-A35062-10.2)" ging aus dem diesjährigen aber der integrierte Fehlergleichstrom-Schutzschalter Typ A löste bei einer Messreihe nicht aus. Für Kunden, die bereits eine solche Box gekauft haben, hat der Hersteller bereits ein kostenfreies Firmware-Update vorbereitet. Der ADAC empfiehlt, dass sich betroffene Kunden direkt an den Hersteller wenden. Die Tester begründen das mit unzureichenden Sicherheitshinweisen, die schlimmstenfalls zu Fehlern bei der Installation führen können.

Zum neuenbietet Fiat eine gebrandete Wallbox an. Es handelt sich um die "EVBox Elvi". Die "ging aus dem diesjährigen ADAC-Test allerdings mit mangelhaftem Ergebnis hervor. Sie lag zwar mit guter Ausstattung, Funktion und App nahezu auf dem Niveau des Testsiegers,Für Kunden, die bereits eine solche Box gekauft haben, hat der Hersteller bereits ein kostenfreies Firmware-Update vorbereitet. Der ADAC empfiehlt, dass sich betroffene Kunden direkt an den Hersteller wenden. Die Tester begründen das mit unzureichenden Sicherheitshinweisen, die schlimmstenfalls zu Fehlern bei der Installation führen können.

Ladestationen ohne Logo



Einige Autohersteller – wie Hyundai, Mazda oder Opel – gehen einen anderen Weg als die letztgenannten Hersteller. Hier kommen die Ladestationen, die von ihnen angeboten werden, entweder direkt vom Wallboxhersteller oder über Internetportale wie The Mobility House. Einziger Unterschied zu den Marken-Ladestationen: Sie verfügen nicht über das Markenlogo des Autobauers. Laden können sie natürlich genauso. Mazda zum Beispiel kooperiert mit dem Energieversorger E.on und bietet das förderberechtigte Modell E.on Drive eBox smart für 901 Euro an. Nach Abzug der 900 Euro Prämie kostet die 11-kW-Wallbox also nur einen Euro. Hinzu kommen natürlich die Kosten für Einbau und Verkabelung.

Installation und Box im Paket