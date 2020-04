D

Diese Neuwagen sind wegen Corona ein Drittel günstiger Nach sechs Wochen Corona-Lockdown gibt es Neuwagen ohne Ende – BILD hat die besten Auto-Schnäppchen für Sie zusammengesucht.





ie Höfe der Händler sind voll: Nach sechs Wochen Lockdown gibt es Neuwagen ohne Ende – jetzt produzieren die Fabriken wieder, das drückt die Preise zusätzlich. Die Autohäuser dürfen in Deutschland in dieser Woche (in Bayern: 27. April) wieder öffnen, und das ist dringend notwendig: Viele Betriebe "stehen wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand", wie Jürgen Karpinski vom Händlerverband ZDK sagt. Weil parallel auch die Produktion in vielen Werken weltweit anläuft, wird sich der Neuwagen-Stau nur langsam abbauen. Und das bedeutet Hoch-Zeit für Schnäppchenjäger! Auch deutsche Produkte sind erstaunlich günstig: Das Kompakt-SUV VW Tiguan mit 1,5 Liter großem Benziner kostet bei meinauto.de ab 27.481 Euro, das entspricht einem Nachlass von 29,1 Prozent.