Vermieten – die völlig neue Camper-Freiheit

Campen ist in. Und Camper sind cool. Damit auch die Kosten den Spaß nicht verderben, hat PaulCamper eine geniale Lösung parat: Wer sein Reisemobil mit anderen teilt, hat mehr davon.

PaulCamper ist Deutschlands erste und größte Plattform für Camper-Sharing, die inzwischen auch in Österreich und den Niederlanden aktiv ist. Über 5000 Reisemobile sind heute bereits bei PaulCamper gelistet. Die Idee ist simpel: Wer einen Camper hat, kann ihn über PaulCamper mit anderen teilen. Unkompliziert, persönlich, fair und sicher.

Komfortabel in den Camping-Urlaub



Abgesichert dank Rundum-Sorglos-Paket

Wegen der Versicherung muss sich kein Eigentümer Gedanken machen. Und das, obwohl er ein auf ihn zugelassenes Fahrzeug weitergibt. Doch für die Zeit, in der ein Mieter sein Auto fährt, deckt eine eigene, spezielle Versicherung von PaulCamper alle Schäden ab – ein eigens entwickeltes Vollkasko-Rundum-Sorglos-Paket der Allianz, das den Vermieter wie den Mieter optimal vor unliebsamen Folgen schützt. Sogar ein europaweiter Schutzbrief ist immer dabei: Im Falle einer Panne oder eines Unfalls sind also alle bestens abgesichert. Zudem weiß das hochmotivierte PaulCamper-Team mit über 50 Mitarbeitern immer einen Rat und freut sich darauf, der Community zu helfen. Auch die Bezahlung der Miete hat PaulCamper perfektioniert: Da die Zahlungen über die Plattform laufen, gehen Mieter und Vermieter keinerlei Risiko ein. PaulCamper selbst überweist die komplette Summe pünktlich und zuverlässig am ersten Tag des Mietzeitraums auf das Konto des Vermieters.

PaulCamper funktioniert einfach

Die Idee setzt sich durch

Das Schöne ist: Die Idee von PaulCamper setzt sich immer weiter durch. Jeden Tag wächst die Community, jeden Tag sind mehr Camper im Angebot – einfach, weil die Idee so gut ist und so viele überzeugt. Ein Beweis dafür ist der hohe Trustpilot-Score von 9,2.

Noch nicht bei PaulCamper?

Einnahmen ganz einfach mit dem PaulCamper-Rechner kalkulieren

Warum das so interessant ist, zeigt ein nützlicher Rechner auf der PaulCamper-Webseite. Er hilft beim schnellen Ausrechnen der möglichen Einnahmen: Bei 85 Tagen Vermietung im Jahr kommen bei 85 Euro Miete – der durchschnittliche Preis bei PaulCamper – für einen Campingbus leicht 7000 Euro am Jahresende zusammen. Außerdem, und das ist ganz sicher, einige großartige Begegnungen mit Menschen, die in der gleichen unabhängigen Reiseform ihr Glück gefunden haben. Ist das nicht eine ziemlich clevere Sache?

Mit AUTO BILD Vermieter-Rabatt bei PaulCamper sichern!

Werden Sie jetzt Vermieter bei PaulCamper und sichern Sie sich bis zum 31.Juli 2019 einen Rabatt von 50 Euro. Gutscheincode: AbBiR. Solange der Vorrat reicht! Zum Rabatt! Vermieter werden und 50 Euro Rabatt sichern.



Hier kommt VanPaul, der optimale Camper fürs Sharing