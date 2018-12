Werkstatt-Test: Pitstop

W er als Kunde sein Auto zur Inspektion bringt, geht zu Recht davon aus, dass die Werkstattsuche Ein Service von Finden Sie die passende Werkstatt 2 Jahre Gewährleistung

Die Rechnungen sind nicht kleiner als bei Vertragswerkstätten

Happig: In Nürnberg generiert man zum Inspektionspreis von 101,15 Euro netto das Doppelte an sogenannten zusätzlichen Leistungen obendrauf. An einem fairen Umgang mit Kunden besteht zunächst gar kein Zweifel. Im Gegenteil. Festpreise sorgen für überschaubare Kosten, und die Stundensätze liegen außer in Lippstadt und Nürnberg bei günstigen 65 Euro. Schließlich werkeln die Pitstopper in nüchternen Fertigbauten und müssen keine Glaspaläste finanzieren. Auch die Preise für das Motoröl bewegen sich zwischen 12,23 und 18,95 Euro pro Liter im unteren Bereich. Und die vier Betriebe, welche die durchgebrannte Sicherung des Zigarettenanzünders gefunden und ersetzt haben, erledigten dies ohne Berechnung. Aber trotzdem stehen am Ende Summen zwischen 300 und 450 Euro unter der Rechnung, nicht weniger als bei den meisten Vertragswerkstätten. Den Vogel schießen dabei die Nürnberger ab: Zum Inspektionspreis von 101,15 Euro netto generieren sie obendrauf noch einmal das Doppelte – 217 Euro – an sogenannten zusätzlichen Leistungen. Darin enthalten sind eine Wartung der Klimaanlage für 99,16 Euro, die der Kunde gar nicht beauftragt hat; 17,30 Euro für das Prüfen der Schläuche der Klimaanlage und der Kühlwirkung, die wiederum bereits in der Klimawartung enthalten sind, sowie ein Ölwechselpaket für 83,18 Euro, dessen Arbeitslohn aber bereits Bestandteil der Inspektionspauschale ist. Gerechtfertigt ist allein die Rostkontrolle für weitere 17,30 Euro. Solche Doppelberechnungen kommen bei unserer Stichprobe häufiger vor, außer in Nürnberg wurden die Werkstatttester auch in Bremen, Annaberg-Buchholz, Berlin und Villingen-Schwenningen fündig.

Überblick: Alles zum Thema Werkstatt-Test

Klimaanlagenwartung mit unwahren Argumenten verkauft

Zufall? Oder steckt mehr da hinter? AUTO BILD rät allen Kunden, ihre Rechnungen daraufhin zu prüfen. Faustregel: Wenn ein Luft-, Pollen-, Kraftstofffilter oder die Zündkerzen erneuert werden müssen, ist der Arbeitsaufwand bereits in der Inspektionspauschale enthalten und als Arbeitsposition in der Wartungsliste ausgewiesen. Lediglich Tätigkeiten, die als Zusatzarbeiten an deren Ende gelistet sind, wie etwa der Wechsel der Bremsflüssigkeit, dürfen gesondert berechnet werden. Ohnehin fällt auf, dass alle Betriebe außer Lippstadt und Annaberg-Buchholz den Kunden zusätzlich eine Klimaanlagenwartung verkaufen wollen. Teilweise mit unwahren Argumenten, denn Ford schreibt keine Wartung vor, lediglich alle drei Jahre eine Prüfung der Kühlwirkung. Die Beweggründe von Pitstop sind klar: Einmal das vollautomatische Servicegerät anschließen, 20 Minuten brummen lassen, und 100 Euro stehen auf der Rechnung. Kritisch zu betrachten sind auch Motorspülungen, die in Frankfurt und Oranienburg ungefragt durchgeführt werden. Nicht nur wegen der Kosten, viele Fahrzeughersteller geben die aggressiven Reiniger nicht für ihre Motoren frei, das macht die Anwendung problematisch.

Auch die Wertschätzung der Kunden sollte Pitstop überdenken