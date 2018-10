Fazit

Eines vorweg: Natürlich braucht manch einer mehr Platz, als unsere Mini-SUV bieten. Doch wer meist allein oder maximal zu zweit unterwegs ist, der tut sich und der Umwelt mit diesen SÜVchen einen großen Gefallen. Neben den Kosten halten sich meist nämlich auch Verbrauch und Schadstoffausstoß in Grenzen. So ein kleiner, leichter Hochsitz lässt sich zudem deutlich entspannter durch den immer dichter werdenden Verkehr bugsieren oder in engen Parkhäusern abstellen. Und nicht zuletzt bereitet er auch noch echte Fahrfreude. Warum also mehr ausgeben?