Auto verkaufen mit carsale24

Ankaufportale im Internet bieten einen bequemen und sicheren Service für den Verkauf von gebrauchten Autos an. AUTO BILD hat sich das Portal carsale24 angesehen und erklärt, wie der Online-Verkauf funktioniert.

Wer sein gebrauchtes Auto verkaufen möchte, der kann dies auf unterschiedlichen Wegen versuchen. Neben dem meist zeitaufwendigen Privatverkauf per Inserat, auf Automärkten oder der Inzahlungnahme durch einen Händler, die an den Kauf eines neuen Fahrzeugs gekoppelt ist, gibt es seit einigen Jahren eine weitere Alternative: den Online-Verkauf des Gebrauchtwagens über spezielle Internetportale.

Diese Ankaufsportale bieten dem privaten Verkäufer viele Vorteile. Denn der Autobesitzer kann den Verkauf bequem vom heimischen Schreibtisch aus managen, die Portale organisieren eine rechtssichere Abwicklung, und am Ende lässt sich ein attraktiver Preis erzielen.

Das Experten-Team bei carsale24 greift auf ein großes Netzwerk von geprüften Autohändlern mit den unterschiedlichsten Spezialisierungen zurück und kann so die Verkaufswahrscheinlichkeit maximieren, einen sicheren Autoverkauf bieten und dem Verkäufer einen möglichst hohen Verkaufspreis gewährleisten. Der Service ist für den Verkäufer kostenlos, finanziert wird carsale24 über eine Provision seitens der Händler beim Verkauf des Fahrzeugs.

So läuft der Autoverkauf über carsale24 im Detail ab

Im ersten Schritt fertigt der Verkäufer Fotos von seinem Auto an. Gezeigt werden sollten möglichst beide Seiten, Front- und Heckansicht sowie Motor-, Koffer- und Innenraum. Dazu sucht er die wichtigsten Fahrzeugdaten aus dem Kfz-Schein heraus und lädt sie gemeinsam mit eventuell zu beziffernden Schäden auf die Website hoch. Im Anschluss prüft carsale24 die Daten, macht Kennzeichen und gegebenenfalls Personen unkenntlich und erstellt ein aussagekräftiges Inserat. In der nun folgenden Gebotsrunde geben bei carsale24 registrierte Autohändler aus ganz Deutschland innerhalb von ein bis drei Tagen Gebote auf das Fahrzeug ab.

Bei carsale24 gibt es keine Besichtigung vor Ort. Deswegen muss der Verkäufer auf dem Portal sehr detaillierte Angaben zum Auto machen. Auch Fotos sind wichtig. ©DPA Silvia Marks

Anders als bei einigen anderen Portalen wird erst dann ein Preis genannt, wenn die Gebote der Händler eingegangen sind. Die Händler nehmen dazu keinen Kontakt mit dem Verkäufer auf. Nach Ablauf der Gebotsrunde verhandelt carsale24 nach, oftmals wird so ein noch besserer Preis erzielt. Nun kann der Verkäufer das beste Angebot auswählen. Sollte der vorgeschlagene Preis nicht dem Wunschpreis entsprechen, besteht die Möglichkeit einer weiteren Gebotsrunde. Sobald die Preisvorstellung des Gebrauchtwagenbesitzers erreicht wird, kann dieser zusagen und dem Verkauf verbindlich zustimmen.

Keine Nachverhandlung des Kaufpreises bei der Besichtigung vor Ort

Erst jetzt werden Adressen ausgetauscht, sodass die Abholung des Fahrzeugs organisiert werden kann. Zeitgleich erstellt carsale24 einen rechtsgültigen, vorausgefüllten Kaufvertrag, der nach aktuellen Richtlinien erstellt wurde, und sendet diesen an Käufer und Verkäufer. Nachdem ein Termin vereinbart wurde, wird das Auto vom Händler kostenlos abgeholt.

Eine Nachverhandlung des Kaufpreises bei der Besichtigung vor Ort ist nicht vorgesehen. Ob der Kaufpreis per Überweisung oder bar bei Abholung gezahlt werden soll, entscheidet der Verkäufer. Auch nach Ende der Gebotsrunde steht dem Autobesitzer das Service-Team von carsale24 beratend zur Seite.

Vor allem beim Verkauf von neueren, hochwertigen Fahrzeugen empfiehlt es sich, einen Zustandsbericht des Autos von einem unabhängigen Gutachter erstellen zu lassen. Wer sich für den optionalen Premium-Service von carsale24 entscheidet, kann für 179 Euro einen Gutachter zum Ort seiner Wahl bestellen. Der Experte besichtigt das Auto, dokumentiert Fahrzeugdaten, -ausstattung und ggf. auch Beschädigungen in einem Zustandsbericht, bewertet das Fahrzeug, fertigt Fotos an und erstellt so das Inserat. Vorteil: Die auf carsale24 registrierten Händler bieten regelmäßig höhere Preise, wenn ein neutraler Zustandsbericht vorliegt.

Ob mit oder ohne Gutachten, der Verkauf eines Gebrauchtwagens über carsale24 erspart dem Autobesitzer die aufwendige Erstellung eines Inserats, die nervenaufreibende Käufersuche und schützt vor sämtlichen Risiken, die ein Privatverkauf mit sich bringen kann. So ist der Service der Internetplattform nicht nur bequem und sicher, sondern bringt am Ende in den meisten Fällen den gewünschten Verkaufserfolg.

Welchen Vorteil bietet carsale 24 gegenüber einem Privatverkauf?

Wer dicke Nerven hat und sich viel Zeit nehmen möchte, der kann sein Auto eigenständig auf Kleinanzeigenmärkten oder entsprechenden Portalen anbieten. Er muss dann mit diversen Anrufen und eventuellen Anfragen per Mail rechnen, Interessenten empfangen und Probefahrten akzeptieren.

Ebenfalls nicht ganz stressfrei ist der Besuch von Automärkten. Oftmals wird der Verkäufer hier mit verhandlungsgeschickten Autohändlern konfrontiert, die versuchen, den Kaufpreis spürbar zu drücken. Bei erfolgreichem Verkauf sollten zudem eine Rückfahrgelegenheit und die spätere Abmeldung des Fahrzeugs eingeplant werden.

Bequemer ist es, das Fahrzeug bei einem Händler zu verkaufen oder in Zahlung zu geben. Beim reinen Verkauf an einen Händler lässt sich allerdings oftmals kein akzeptabler Preis erzielen und eine Inzahlungnahme ist an den Kauf eines neuen Autos gekoppelt. Häufig fallen Angebote für Inzahlungnahmen etwas geringer aus als gut verhandelte Angebote bei gewerblichen Gebrauchtwagenkäufern. Sinnvoll ist es daher, die Abwicklung einer Inzahlungnahme von dem Neuwagen-Kauf zu trennen, um einen Vergleich gegenüber einer klassischen Verkaufsabwicklung zu erhalten.

Beim Verkauf des Gebrauchtwagens über carsale24 hilft dem Verkäufer dagegen ein Expertenteam bei der Suche nach einem gewerblichen und geprüften Käufer und begleitet den gesamten Prozess von der Inseratserstellung bis hin zum fertigen Kaufvertrag. So lässt sich das Fahrzeug innerhalb weniger Tage zum besten Preis verkaufen, ohne das Kosten für den Verkäufer anfallen.